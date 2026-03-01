UŽIVO Rijeka - Lokomotiva: Prvak bez Sancheza na Rujevici lovi treće mjesto protiv 'lokosa'

NAJAVA

U sklopu 24. kola HNL-a, na stadionu Rujevica u nedjelju od 15 sati sastaju se Rijeka i Lokomotiva. Riječ je o iznimno važnoj utakmici za obje momčadi, koje se nalaze u tijesnoj borbi za pozicije koje vode u europska natjecanja.

Pogled na ljestvicu otkriva svu dramatičnost ovog susreta. Rijeka se nalazi na petom mjestu s 32 boda, dok je Lokomotiva sedma s 29.

Momčad koju vodi Nikica Jelavić u posljednjih je pet kola osvojila impresivnih deset bodova, a samopouzdanje im je dodatno poraslo nakon sigurne pobjede 3-1 protiv Osijeka. S druge strane, Riječani su u krizi što se tiče prvenstvenih nastupa; osvojili su tek pet bodova u istom razdoblju, a prošlog su vikenda poraženi u Jadranskom derbiju od Hajduka 1-0.