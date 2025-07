UŽIVO Rijeka - Ludogorec: Prvak Hrvatske kreće po Ligu prvaka

NAJAVA

Kvarner je spreman za novu sezonu i lov na europsku jesen. Prvi ispit momčadi Radomira Đalovića ove sezone bit će bugarski velikan Ludogorec. Rijeka je dovela dosta pojačanja, pripreme su odrađene i sada je vrijeme da se pokaže što se do sad radilo. Posao nije ni malo lagan, ali su navijači uvjereni da Rijeka ima snage i znanja za proći dalje.

Pripreme je Rijeka završila s tri pobjede i dva poraza. Momčad s Kvarnera slavila je u dvobojima protiv Primorja, Oleksandrije i Brava. a izgubila je od Čukaričkog i Göztepea u zadnjoj pripremnoj utakmici. Rezultatski ne previše bitne utakmice, ali otkrile su Đaloviću boljke momčadi, kao i ono što radi dobro. Najbitnije za Rijeku je da je uspjela zadržati Tonija Fruka i Niku Jankovića za susret s Ludogorecom jer bi bez njih imala puno manje šanse za prodaju. I Damir Mišković je rekao da im se ne žuri s prodajom te da će ih pokušati zadržati do kraja kvalifikacija. Podsjetimo, Rijeka, za razliku od Ludogoreca, nije morala igrati drugo pretkolo pa će potpuno odmorna dočekati Bugare.

Ludogorec, s druge strane, na pripremama nije došao do pobjede. U četiri utakmice koje su odigrali prije prvog pretkola LP dvaput su izgubili (Slavija Prag i Hradec Kralove) i dvaput remizirali (Legia Varšava i Kopenhagen). U prvpm pretkolu pobijedili su Dinamo Minsk ukupnim rezultatom 3-2. Prvu utakmicu je Ludogorec kod kuće pobijedio 1-0, a onda je u Minsku Dinamo došao do 2-1 i išlo se u produžetke. Tamo je Ludogorec bio bolji i golom Ericka Marcusa prošao dalje. Također, prošli vikend im je počelo domaće prvenstvo, a u prvom kolu su s 5-0 sredili Septemvri i to bez svojih najboljih igrača.

U prvoj postavi Rijeke očekivat će se novo pojačanje Tiago Dantas, a Đačović će još odlučiti tko će uz Radeljića na stopera, a može birati između Oreča i novog pojačanja Lasickasa, a u veznom redu konkurira i Ndockyt. Ozljeda nema, te jedino Đalović neće moći računati na novo pojačanje, legendarnog Damira Kreilacha, koji nije još 100 posto spreman.

Utakmicu sudi Azerbajdžanci. Glavni sudac utakmice je Elchin Masijev, pomoćni suci Elshad Abdullajev i Parvin Talibov, a četvrti sudac Farid Hajijev. Kladionice kažu da je Rijeka favorit u današnjem susretu s koeficijentom 2,30, dok je na Bugare 3,70. Utakmica počinje u 20.45 uz prijenos na MAXSportu 1.