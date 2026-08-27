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KONFERENCIJSKA LIGA

UŽIVO Rijeka - Midtjylland: Riječani vjeruju u čuda kod kuće

Piše 24sata,
UŽIVO Rijeka - Midtjylland: Riječani vjeruju u čuda kod kuće
Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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U prvoj utakmici prošlog tjedna Danci su na domaćem terenu slavili 2-0, što je istodobno i velik kapital, no sve je moguće na Rujevici

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4. pretkolo Konferencijske lige 20:45 , Rijeka
Rijeka
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Midtjylland
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Matjaž Kek za vikend je protiv Istre u punom izdanju dobio i Samuelea Vignata, talijanski ofenzivac može biti itekako velik Kekov adut za večerašnju utakmicu. 

Što je Vignato rekao prije Midtjyllanda pročitajte OVDJE

KEK UVJEREN U ČUDA

Danska momčad iz prve utakmice ima prednost od 2-0, no trener Rijeke Matjaž Kek vjeruje da njegova ekipa može kreirati preokret.

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NAJAVA

Nakon pobjede Danaca 2-0 u prvoj utakmici, momčad Martina Erlića u velikoj je prednosti i samo je ludi scenarij na Rujevici uz efikasnu večer Tonija Fruka i društva može ostaviti bez europske jeseni. Matjaž Kek ponovno traži čaroliju kakvom je njegov sunarodnjak Simon Rožman izbacio Kopenhagen u play-offu Europske lige 2020/21.

Nema panike ni tragedije i ako ne uspijemo, sukus je riječkih razmišljanja uoči uzvratne utakmice play-offa Konferencijske lige protiv Midtjyllanda. 

U prvoj utakmici prošlog tjedna Danci su na domaćem terenu slavili 2-0, što je istodobno i velik kapital, ali i dostižan iz perspektive nogometaša Rijeke. Dakako, uz uvjet nove nadahnute večeri kakve je Rujevica nerijetko gledala u Europi. Midtjylland je po proračunu i papirnatoj kvaliteti ispred Rijeke, u to nitko ni ne dvoji jer sve je vrlo egzaktno. Uostalom, pokazali su to Danci prošlog tjedna, no da Rijeka ima kvalitete i moći zakomplicirati njihovu računicu, i to stoji.

Utakmicu možete pratiti na Rujevici 20:45 na programu MAXSport 1. 

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