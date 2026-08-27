UŽIVO Rijeka - Midtjylland: Riječani vjeruju u čuda kod kuće

NAJAVA

Nakon pobjede Danaca 2-0 u prvoj utakmici, momčad Martina Erlića u velikoj je prednosti i samo je ludi scenarij na Rujevici uz efikasnu večer Tonija Fruka i društva može ostaviti bez europske jeseni. Matjaž Kek ponovno traži čaroliju kakvom je njegov sunarodnjak Simon Rožman izbacio Kopenhagen u play-offu Europske lige 2020/21.

Nema panike ni tragedije i ako ne uspijemo, sukus je riječkih razmišljanja uoči uzvratne utakmice play-offa Konferencijske lige protiv Midtjyllanda.

U prvoj utakmici prošlog tjedna Danci su na domaćem terenu slavili 2-0, što je istodobno i velik kapital, ali i dostižan iz perspektive nogometaša Rijeke. Dakako, uz uvjet nove nadahnute večeri kakve je Rujevica nerijetko gledala u Europi. Midtjylland je po proračunu i papirnatoj kvaliteti ispred Rijeke, u to nitko ni ne dvoji jer sve je vrlo egzaktno. Uostalom, pokazali su to Danci prošlog tjedna, no da Rijeka ima kvalitete i moći zakomplicirati njihovu računicu, i to stoji.

Utakmicu možete pratiti na Rujevici 20:45 na programu MAXSport 1.