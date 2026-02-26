Obavijesti

UŽIVO Rijeka - Omonia 0-1: Gosti poveli iz sporne situacije. Pred domaćima je velik posao!

Piše Jakov Drobnjak,
Susret Rijeke i Omonoije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatski prvak s Cipra nosi prednost 1-0, ali na Rujevici neće biti Victora Sancheza zbog problema sa zdravljem. Utakmicu sudi Ukrajinac Mykola Balakin, a prijenos je na Areni Sport 2

Live
Playoff Konferencijske lige 18.45 , Rujevica, Rijeka
Rijeka
0 : 1
Omonia
Tanković 13'
45+4'

Kraj prvog dijela! Rijeka praktički bezopasna u prvih 45 minuta. Omonia je bolje otvorila susret i povela. Gol je sumnjiv zbog mogućeg faula, ali što je tu je. Fruk nije raspoložen kao što zna biti i nedostaje kreacije i udaraca. Rijeka nije uputila udarac u okvir gola. Ukupan rezultat je 1-1, ali Rijeka zna i mora bolje.

45+4'

Dantas je opalio pred sami kraj prvog dijela, ali lopta odlazi pored gola.

45'

Igrat će se četiri minute nadoknade.

42'

Oubadjo je dobio žuti karton kod Omonije u 40. minuti, a u 42. je Barco požutio kod Rijeke zbog faula na centru igrališta.

41'

Dantas je ubacio iz prekida, Radeljić zahvatio glavom, ali nema opasnosti za gol gostiju.

