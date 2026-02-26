Hrvatski prvak s Cipra nosi prednost 1-0, ali na Rujevici neće biti Victora Sancheza zbog problema sa zdravljem. Utakmicu sudi Ukrajinac Mykola Balakin, a prijenos je na Areni Sport 2
PRATITE PRIJENOS
UŽIVO Rijeka - Omonia 0-1: Gosti poveli iz sporne situacije. Pred domaćima je velik posao!
Live
Rijeka
0 : 1
Omonia
Tanković 13'
Sortiranje događaja
45+4'
Kraj prvog dijela! Rijeka praktički bezopasna u prvih 45 minuta. Omonia je bolje otvorila susret i povela. Gol je sumnjiv zbog mogućeg faula, ali što je tu je. Fruk nije raspoložen kao što zna biti i nedostaje kreacije i udaraca. Rijeka nije uputila udarac u okvir gola. Ukupan rezultat je 1-1, ali Rijeka zna i mora bolje.
45+4'
Dantas je opalio pred sami kraj prvog dijela, ali lopta odlazi pored gola.
45'
Igrat će se četiri minute nadoknade.
42'
Oubadjo je dobio žuti karton kod Omonije u 40. minuti, a u 42. je Barco požutio kod Rijeke zbog faula na centru igrališta.
41'
Dantas je ubacio iz prekida, Radeljić zahvatio glavom, ali nema opasnosti za gol gostiju.
Preporučeni članci
${content}