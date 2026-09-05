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OD 21 SAT

UŽIVO Rijeka - Osijek: Derbi kola na Rujevici, stigli sastavi!

Piše 24sata,
UŽIVO Rijeka - Osijek: Derbi kola na Rujevici, stigli sastavi!
Rijeka: SuperSport HNL, 29. kolo, HNK Rijeka - NK Osijek | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Rijeka večeras od 21 sat na Rujevici dočekuje Osijek u derbiju šestog kola HNL-a. Domaćini su remizirali s Goricom u prošlom kolu 0-0, a Osijek je lagodno slavio protiv Slaven Belupa 3-0

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6. kolo HNL-a 21.00 , Rujevica, Rijeka
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POČETNI SASTAVI

Rijeka (4-2-3-1): Vekić-Oreč, Majstorović, Husić, Lasickas-Dantas, Pavić-Vignato, Ćubelić, Fruk-Adu-Adjei


Osijek (4-1-4-1): Malenica-Mustafić- Kolarik, Jelenić, Heister-Vrbančić-Dolček, Ježić, Bukvić, Ljatifi-Leon

NAJAVA

Rijeka večeras od 21 sat na Rujevici dočekuje Osijek u derbiju šestog kola HNL-a.

Osijek u susret ulazi s druge pozicije i 12 bodova, samo bod manje od vodećeg Varaždina. Momčad s Opus Arene u prvih pet kola upisala je četiri pobjede i jedan poraz.

Rijeka je trenutno peta sa sedam bodova, ali odigrala je četiri utakmice. Uoči ovog dvoboja remizirala je 0-0 na gostovanju kod Gorice, dok je prethodno svladala Istru 3-2.

Osijek će pokušati zadržati priključak s vodećim Varaždinom, dok Rijeka traži bodove kojima bi se približila vrhu tablice. 

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