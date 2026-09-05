UŽIVO Rijeka - Osijek: Derbi kola na Rujevici, stigli sastavi!

NAJAVA

Rijeka večeras od 21 sat na Rujevici dočekuje Osijek u derbiju šestog kola HNL-a.

Osijek u susret ulazi s druge pozicije i 12 bodova, samo bod manje od vodećeg Varaždina. Momčad s Opus Arene u prvih pet kola upisala je četiri pobjede i jedan poraz.

Rijeka je trenutno peta sa sedam bodova, ali odigrala je četiri utakmice. Uoči ovog dvoboja remizirala je 0-0 na gostovanju kod Gorice, dok je prethodno svladala Istru 3-2.

Osijek će pokušati zadržati priključak s vodećim Varaždinom, dok Rijeka traži bodove kojima bi se približila vrhu tablice.