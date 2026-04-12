U sklopu 29. kola HNL-a od 16 sati sastat će se Rijeka i Osijek te Varaždin i Slaven Belupo. Susret na Rujevici moći ćete gledati na MAXSport 1, a utakmicu sa sjevera Hrvatske na MAXSport 2 kanalu
UŽIVO Rijeka - Osijek: Prvaku 'visi' treće mjesto, a Osječanima ostanak u ligi! Stigli su sastavi
Rijeka (3-4-2-1): Zlomislić - Barišić, Majstorović, Radeljić - Oreč, Dantas, Barco, Legbo - Fruk, Gojak - Adu-Adjei
Osijek (4-3-3): Malenica - Bukvić, Kolarić, Mersinaj, Čolina - Matković, Petrusenko, Mejia - Akere, Jovičić, Omerović
U 29. kolu HNL-a od 16 sati na Rujevici se sastaju Rijeka i Osijek. Domaćin je trenutačno treća momčad hrvatskog prvenstva s 41 bodom, odnosno 15 manje od drugog Hajduka. Osijek je pretposljednji s 25 bodova i zadnjem Vukovaru bježi četiri boda.
Ove sezone su međusobno igrali tri puta; jednom je slavio Osijek (1-0), jednom Rijeka (4-2) i jednom su odigrali izjednačeno (0-0).
Varaždin i Slaven Belupo će na sjeveru Hrvatske u istom terminu započeti susret. Susjedi su na tablici; Varaždin je četvrti s 38 bodova, a dva manje imaju Koprivničani koji ih s današnjom pobjedom mogu preskočiti.
Igrali su ove sezone tri puta; dva puta slavio je Slaven Belupo (3-1 i 3-1) i jednom Varaždin (2-0).