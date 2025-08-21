UŽIVO Rijeka - PAOK: Momčad s Kvarnera traži pobjedu protiv favoriziranih Grka. Stigli sastavi

NAJAVA

Rijeka večeras u 20.45 igra prvu utakmicu doigravanja za Europsku ligu. Protivnik nije nimalo lagan, ali je europska jesen osigurana pa Rijeka može uživati u dvomeču protiv grčkog PAOK-a. Ipak, momčad Radomira Đalovića sigurno se neće predati i pokušat će napokon izbaciti Grke koji su već nekoliko godina "crna mačka" hrvatskih klubova. Rujevica će biti puna, Fruk i Janković su spremni i Rijeka može pomrsiti račune Solunjanima.

U sastavu Rijeke neće biti Jankova zbog obiteljskih obaveza, a Oreč je zaradio previše žutih kartona te i on propušta prvi susret. I dalje nema Škorića koji je ozbiljnije ozlijeđen. U odnosu na Dinamo, u sastavu rijeke bit će i Petrovič koji je jedan od najvažnijih igrača u Đalovićevom sustavu. Riječani su dva puta kiksali ove europske sezone kod kuće, a sada je vrijeme da to promjene i da napokon s osmijehom i puni samopouzdanja otputuju u Grčku idući tjedan.

- Moramo dati sve od sebe, biti maksimalno hrabri, ići kao što smo išli drugo poluvrijeme protiv Dinama i ostvariti prednost. Svi znamo da je PAOK jak, ali jaki smo i mi - kazao je Đalović.

Što se tiče PAOK-a, njima u sastavu neće biti Taisona, Pelkasa i Shoretirea. Očekuje se da će krenuti u 4-2-3-1 formaciji te da će na "desetki" biti Luka Ivanušec, dok bi Lovren trebao utakmicu početi na klupi. PAOK-u još nije počelo domaće prvenstvo te je do sada odigrao dvije utakmice Europske lige. U trećem pretkolu prošli su austrijski Wolfsberger, a protiv Rijeke su favoriti i u prvoj utakmici na Rujevici.

- Teren će sve pokazati, no moramo biti spremni na Rijekin stil igre. Oni imaju igrače koji nastoje dominirati terenom, moramo kontrolirati situacije s loptom u nogama i biti usredotočeni na svaku moguću opasnost - rekao je trener PAOK-a.

Prema kladionicama PAOK je favorit i na Rujevici. Koeficijent na Grke u prvoj utakmici je 2,20, na Rijeku 3,10, a na neriješen rezultat 3,30. Kladionice kažu da je vjerojatnije da će u Europsku ligu proći PAOK. Koeficijent na prolaz grčke momčadi je 1,40, dok je na prolaz Rijeke 2,70.