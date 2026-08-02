UŽIVO Rijeka - Rudeš: Kek vraća stari dug protiv novaka u HNL-u

Nakon uspješnog europskog starta, nogometaši Rijeke od 21 sat na Rujevici otvaraju sezonu HNL-a. Stiže im povratnik u elitu, Rudeš, a utakmicu će obilježiti povratak Matjaža Keka na klupu u prvenstvu nakon punih 2857 dana. Riječani su izraziti favoriti, no slovenski strateg upozorava na zgusnuti raspored i ambicije gostiju.

Rijeka između Europe i prvenstva

Riječane već idućeg četvrtka čeka gostovanje kod finskog Ilvesa, što nameće potrebu za rotacijama. Ipak, Kek ističe da europski ritam ne smije biti alibi. Bijeli su u nizu od deset pobjeda na otvaranju prvenstva i žele ga nastaviti, no trener traži od svojih igrača više agresivnosti i konkretnosti.

​- Moramo biti moćni zbog sebe samih, navijača i kluba jer mi smo Rijeka. Moramo se postaviti s jednim gardom, kvalitetom koju imamo, ali to moramo pokazati na terenu - poručio je Kek.

Rudeš ne dolazi s bijelom zastavom

S druge strane, na zapadu Zagreba s optimizmom kreću u novu prvoligašku avanturu. Trener Alen Peternac inzistirao je na dovođenju igrača s prvoligaškim iskustvom kako bi se izbjegla sudbina mnogih novaka u ligi. Iako ih se svrstava među kandidate za ispadanje, Rudešani najavljuju hrabru igru i vide svoju priliku u Rijekinom europskom angažmanu.

​- Psihološki smo u svakoj utakmici spremni ići na tri boda i to je pristup koji se neće mijenjati. Uvijek ćemo ići s gardom pobjednika - jasno je poručio Peternac.

Duhovi bolnog poraza iz 2018.

Za Matjaža Keka ovaj dvoboj ima i posebnu težinu. Iako je Rijeka u 12 prvenstvenih dvoboja s Rudešom upisala 11 pobjeda, jedini poraz dogodio se pod njegovim vodstvom. U travnju 2018. Rudeš je kao posljednja momčad lige šokirao tadašnje prvake s 4-2. Rijeka je na kraju sezone ostala bez naslova za samo tri boda iza Dinama, a mnogi smatraju da je upravo taj kiks bio presudan. Večerašnji susret prilika je za simboličnu naplatu duga.

Statistika na Rujevici potpuno je na strani domaćina. U šest utakmica Rijeka ima šest pobjeda uz impresivnu gol-razliku od 22:3. Rudeš na Kvarneru nikada nije primio manje od tri gola. No, prva su kola uvijek nepoznanica, a gosti se uzdaju da bi mogli prekinuti crni niz i iznenaditi favorita opterećenog s dva natjecanja.