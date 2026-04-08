GLEDAJ UŽIVO Rijeka - Slaven: Borba za finale Kupa na Rujevici

Rijeka i Slaven Belupo sastaju se u polufinalu Kupa na Rujevici. Utakmica kreće u 16.30.

Riječani su u prvenstvu treća momčad lige s pet bodova više od šestoplasiranog Slavena, a ove dvije momčadi lani su se sastale u finalu ovog natjecanja. Tada je Rijeka osvojila trofej.

Ove sezone su igrali četiri puta, a Rijeka je uspješnija s dvije pobjede, dok su dva dvoboja završila neodlučenim rezultatom. Trener Victor Sanchez najavio je utakmicu.

- Motivacija obiju ekipa mora biti maksimalna jer se borimo za ulazak u finale i priliku za osvajanje trofeja. Za mene osobno ne postoji ništa važnije od borbe za titule - rekao je i dodao:

- Očekujem čvrstog protivnika. Možda s drugim igračima, drugačijim stilom ili taktikom. To je uvijek izazov kada igrate dvije utakmice u tako kratkom razmaku, obje momčadi imaju priliku analizirati onaj prvi susret i donijeti novi plan. Mi smo spremni na sve opcije.

S druge strane, Mario Gregurina najavio je promjene u kadru s obzirom na poraz u Koprivnici (0-2) od prije nekoliko dana.

- Što se tiče kadra i početne jedanaestorice, mi smo neke planove za kup napravili još ranije, no vidjet ćemo hoćemo li ih moći provesti s obzirom na problematiku umora i eventualnih ozljeda - rekao je.

Utakmicu sudi Igor Pajač, a prijenos je na MAX Sportu 1.