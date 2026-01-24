Obavijesti

Sport

Komentari 48
PRATITE PRIJENOS

UŽIVO Rijeka - Slaven 0-1: Rano vodstvo gostiju, precizan je bio Nestorovski na početku

Piše Issa Kralj,
UŽIVO Rijeka - Slaven 0-1: Rano vodstvo gostiju, precizan je bio Nestorovski na početku
Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Od 17.15 na Rujevici aktualni prvaci Hrvatske dočekuju petoplasiranu momčad domaćeg prvenstva. Prijenos je na kanalu MaxSport 1

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
19.kolo HNL-a 17.15 , Stadion Rujevica
Rijeka
0 : 1
Slaven Belupo
Nestorovski 2'
Sortiranje događaja
12'

Riječani nastavljaju držati posjed lopte, Vignato je još jednom pokušao zaprijetiti Hadžikićevim vratima međutim uspješno su blokirali loptu.

10'

Pritišće Rijeka, Oreč je dodao Morchiladzeu koji je pokušao pucati prema golu, ali lopta se odbila o blok igrača Slaven Belupa. Jagušić je ostao ležati na podu, ali sudac nije svirao prekšaj.

5'

Zaprijetili su domaćini odmah nakon primljenog gola. Vignato je ubacio iz kornera, nastala je gužva ispred gola u pet metara, ali ništa od gola.

2'

Gool! Odmah na početku je Ilija Nestorovski lijepo glavom pogodio gol.

1'

Počela je utakmica na Rujevici, domaćini imaju prvi napad.

Komentari 48

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026