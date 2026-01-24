Od 17.15 na Rujevici aktualni prvaci Hrvatske dočekuju petoplasiranu momčad domaćeg prvenstva. Prijenos je na kanalu MaxSport 1
UŽIVO Rijeka - Slaven 0-1: Rano vodstvo gostiju, precizan je bio Nestorovski na početku
Rijeka
0 : 1
Slaven Belupo
Nestorovski 2'
12'
Riječani nastavljaju držati posjed lopte, Vignato je još jednom pokušao zaprijetiti Hadžikićevim vratima međutim uspješno su blokirali loptu.
10'
Pritišće Rijeka, Oreč je dodao Morchiladzeu koji je pokušao pucati prema golu, ali lopta se odbila o blok igrača Slaven Belupa. Jagušić je ostao ležati na podu, ali sudac nije svirao prekšaj.
5'
Zaprijetili su domaćini odmah nakon primljenog gola. Vignato je ubacio iz kornera, nastala je gužva ispred gola u pet metara, ali ništa od gola.
2'
Gool! Odmah na početku je Ilija Nestorovski lijepo glavom pogodio gol.
1'
Počela je utakmica na Rujevici, domaćini imaju prvi napad.
