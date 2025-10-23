UŽIVO Rijeka - Sparta: Uz huk s krcate Rujevice, Riječani žele preokrenuti dosadašnju sezonu

NAJAVA

Stadion Rujevica će u četvrtak biti mjesto dvoboja drugog kola Konferencijske lige u kojem hrvatski prvak dočekuje češku Spartu Prag. Riječ je o sudaru dviju momčadi potpuno suprotnih raspoloženja. Riječani traže izlaz iz rezultatske krize, gosti iz Praga stižu na Kvarner na krilima sjajnih rezultata i s ulogom favorita.

Početak sezone za Rijeku nije obar. Nakon poraza 0:1 od armenskog Noaha u prvom kolu, momčad Victora Sancheza traži prve europske bodove. Ništa bolje nije ni u HNL-u, gdje nakon deset kola drže poražavajuće sedmo mjesto s ogromnih 11 bodova zaostatka za vrhom. Situacija je alarmantna. Samo jedna pobjeda u posljednjih pet natjecateljskih utakmica, a ni Rujevica više nije neosvojiva tvrđava, sa samo jednom pobjedom u zadnjih šest domaćih susreta.

- Pred nama je veliki izazov i velika prilika za našu momčad. Jako smo, ali stvarno jako motivirani za ovu utakmicu. Malo smo bili zabrinuti zbog vremenskih uvjeta proteklih dana, palo je puno kiše, no imamo izvrsne uvjete za rad. Teren je malo mekan, ali dovoljno dobar za igru i za način nogometa koji želimo igrati. Ekipa je puna motiva, čeka nas veliki izazov, ali i velika prilika. Igramo protiv vrlo zahtjevne momčadi, čvrstog i kvalitetnog protivnika koji ima odličnog trenera - rekao je trener Victor Sanchez.

S druge strane, Sparta Prag u Hrvatsku stiže puna samopouzdanja. Svoju europsku kampanju otvorili su furioznom 4:1 pobjedom nad Shamrock Roversima i ne znaju za poraz u posljednjih šest utakmica. Iako su u zadnja dva prvenstvena susreta upisali remije bez golova, što ukazuje na blagi pad napadačke oštrine, njihova moć je neupitna, o čemu svjedoči podatak da su zabili u 39 od zadnjih 40 utakmica.

Ovo će biti prvi međusobni ogled ovih klubova. Zanimljivo, Sparta protiv hrvatskih klubova ima izjednačen omjer (2 pobjede, 2 remija, 2 poraza), no u svih šest susreta domaćin nikada nije izgubio, što može biti tračak nade za Riječane.

Ipak, pogled na kladionice jasno sugerira tko je favorit. Koeficijent na pobjedu Sparte kreće se oko 2.00, dok je na pobjedu Rijeke i remi oko 3.50. Gosti su favorizirani zbog sjajne forme i kvalitete, no trener Brian Priske mogao bi biti bez kapetana Lukáša Haraslína, koji je upitan zbog lakše ozljede.