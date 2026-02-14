UŽIVO Rijeka - Varaždin: Domaći traže pobjedu nakon tri kola, pogledajte početnih 11

NAJAVA

Nogometaši Rijeke i Varaždina sastaju se u 22. kolu HNL-a na Rujevici. Domaćin traži pobjedu nakon tri uzastopne utakmice bez slavlja, dok su gosti na 3/3 u drugom dijelu sezone. Varaždinci su skočili na treće mjesto ljestvice sa 32 boda, dok je Rijeka šesta sa 29 bodova.

Utakmicu je najavio i domaći trener Victor Sanchez.

- Varaždin je u dobroj formi i igra vrlo dobro, sigurno nas čeka jako teška utakmica. Suočavamo se s momčadi koja puca od samopouzdanja i koja jako dobro provodi svoj stil igre. Vrlo su čvrsti u obrani i opasni u tranziciji, s jasnim metama u napadu poput Mamuta, koji je u odličnoj golgeterskoj formi - rekao je trener Rijeke.

Utakmicu sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1.