UŽIVO Rijeka - Varaždin: Domaći traže pobjedu nakon tri kola, pogledajte početnih 11
Rijeka (3-4-1-2):
Zlomislić - Barišić, Majstorović, Radeljić - Oreč, Dantas, Barco, Lasickas - Fruk - Jurić, Adu Adjei
Varaždin (4-2-3-1):
Zelenika - Posinković, Mladenovski, Škaričić, Sikošek - Marina, Duvnjak - Latković, Mamić, Vuk - Mamut
Nogometaši Rijeke i Varaždina sastaju se u 22. kolu HNL-a na Rujevici. Domaćin traži pobjedu nakon tri uzastopne utakmice bez slavlja, dok su gosti na 3/3 u drugom dijelu sezone. Varaždinci su skočili na treće mjesto ljestvice sa 32 boda, dok je Rijeka šesta sa 29 bodova.
Utakmicu je najavio i domaći trener Victor Sanchez.
- Varaždin je u dobroj formi i igra vrlo dobro, sigurno nas čeka jako teška utakmica. Suočavamo se s momčadi koja puca od samopouzdanja i koja jako dobro provodi svoj stil igre. Vrlo su čvrsti u obrani i opasni u tranziciji, s jasnim metama u napadu poput Mamuta, koji je u odličnoj golgeterskoj formi - rekao je trener Rijeke.
Utakmicu sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1.