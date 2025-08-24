UŽIVO Rijeka - Varaždin: Stigli sastavi, evo s kime hrvatski prvak lovi pobjedu uoči PAOK-a

NAJAVA

Nogometaši Rijeke dočekuju Varaždin u 4. kolu HNL-a na Rujevici s početkom u 21 sat. Za hrvatskog prvaka pobjeda je imperativ, s obzirom na to da je u prva tri kola osvojio samo četiri boda. S druge strane, Varaždinci su na dva osvojena boda. Trener domaćina Radomir Đalović najavio je dvoboj.

- Čeka nas teška utakmica, posebno poslije utakmice u četvrtak gdje je bilo jedno veliko pražnjenje. Varaždin je ozbiljna momčad s ozbiljnim trenerom, imaju glavu i rep, a to su pokazali i prošle sezone. Bitno je da vidimo s kojim igračima raspolažemo, tko je na dispoziciji. Moramo ući maksimalno jako, angažirano i agresivno. Moramo ići po pobjedu - rekao je trener Rijeke i najavio nekoliko promjena.

S druge strane, Nikola Šafarić svjestan je težine utakmice.

- Očekujem tešku utakmicu. Igramo protiv prvaka Hrvatske koji igra dobro. Pokazali su dva lica, jedno dobro, jedno malo slabije i nadamo se da ih mi možemo natjerati da budu kao što su bili prvo poluvrijeme protiv Dinama - rekao je trener Varaždina i dodao:

- Znamo koliko dobro igraju kod kuće gdje su nošeni publikom i dobrom atmosferom. Moramo biti agresivni, čvrsti i ne smijemo dopustiti da se oni razmašu jer ako će voditi igru 90 minuta, teško će se biti cijelo vrijeme braniti.

Utakmicu sudi Ante Terzić, a prijenos je na MAX Sportu 1.

