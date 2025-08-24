Obavijesti

Sport

Komentari 1
PRIJENOS OD 21 SAT

UŽIVO Rijeka - Varaždin: Stigli sastavi, evo s kime hrvatski prvak lovi pobjedu uoči PAOK-a

Piše Boris Trifunović,
UŽIVO Rijeka - Varaždin: Stigli sastavi, evo s kime hrvatski prvak lovi pobjedu uoči PAOK-a
Rijeka: U susretu 11. kola HNL-a Rijeka i Varaždin odigrali 1-1 | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Za hrvatskog prvaka pobjeda je imperativ, s obzirom na to da je u prva tri kola osvojio samo četiri boda. S druge strane, Varaždinci su na dva osvojena boda. Prijenos je na MAX Sportu 1

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
4. kolo HNL-a 21.00 , Rujevica, Rijeka
Rijeka
:
Varaždin
Sortiranje događaja
POSTAVE

Stigli su sastavi za večerašnji dvoboj.

Rijeka (4-2-3-1): Zlomislić - Oreč, Majstorović, Husić, Devetak - Dantas, Ilinković - Lasickas, Fruk, Janković - Čop

Trener: Radomir Đalović

Varaždin (4-2-3-1): Zelenika - Jovanov, Mladenovski, Ba, Škaričić - Duvnjak, Marina - Latković, Belcar, Tavares - Mamut

Trener: Nikola Šafarić

NAJAVA

Nogometaši Rijeke dočekuju Varaždin u 4. kolu HNL-a na Rujevici s početkom u 21 sat. Za hrvatskog prvaka pobjeda je imperativ, s obzirom na to da je u prva tri kola osvojio samo četiri boda. S druge strane, Varaždinci su na dva osvojena boda. Trener domaćina Radomir Đalović najavio je dvoboj.

- Čeka nas teška utakmica, posebno poslije utakmice u četvrtak gdje je bilo jedno veliko pražnjenje. Varaždin je ozbiljna momčad s ozbiljnim trenerom, imaju glavu i rep, a to su pokazali i prošle sezone. Bitno je da vidimo s kojim igračima raspolažemo, tko je na dispoziciji. Moramo ući maksimalno jako, angažirano i agresivno. Moramo ići po pobjedu - rekao je trener Rijeke i najavio nekoliko promjena.

S druge strane, Nikola Šafarić svjestan je težine utakmice. 

- Očekujem tešku utakmicu. Igramo protiv prvaka Hrvatske koji igra dobro. Pokazali su dva lica, jedno dobro, jedno malo slabije i nadamo se da ih mi možemo natjerati da budu kao što su bili prvo poluvrijeme protiv Dinama - rekao je trener Varaždina i dodao:

- Znamo koliko dobro igraju kod kuće gdje su nošeni publikom i dobrom atmosferom. Moramo biti agresivni, čvrsti i ne smijemo dopustiti da se oni razmašu jer ako će voditi igru 90 minuta, teško će se biti cijelo vrijeme braniti.

Utakmicu sudi Ante Terzić, a prijenos je na MAX Sportu 1
 

Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025