Obavijesti

Sport

Komentari 0
OD 18 SATI

UŽIVO Rudeš - Hajduk: Splićani žele nastaviti niz bez poraza, domaćini traže bijeg od dna

Piše 24sata,
UŽIVO Rudeš - Hajduk: Splićani žele nastaviti niz bez poraza, domaćini traže bijeg od dna
Varaždin i Rudeš sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Rudeš dočekuje Hajduk u 6. kolu HNL-a. Gosti imaju niz od osam utakmica bez poraza dok domaćini imaju tek jednu pobjedu. Utakmica je u 18 sati uz prijenos na kanalu MaxSport 1

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
6. kolo HNL-a 18.00 , Velika Gorica
Rudeš
:
Hajduk
Sortiranje događaja
NAJAVA

Nogometaši Hajduka dolaze na gostovanje u Zagreb, a protivnik u 6. kolu HNL-a im je osmoplasirani . Momčad Gonzala Garcije nakon izborene Konferencijske lige u prošlom kolu domaćeg prvenstva slavila je 2-0 nad Lokomotivom. 

Utakmica protiv Rudeša na rasporedu je od 18 sati, a prijenos susret možete pratiti preko kanala MaxSport 1 ili Hajduk TV-a koji se dodatno naplaćuje. 

Splićani imaju sjajan niz od osam utakmica bez poraza, zadnji poraz im je na otvaranju domaćeg prvenstva protiv Varaždina (1-2). Ove sezone su dva puta remizirali, protiv Istre (2-2) i Rakowa u play-offu za Konferencijsku ligu (2-2). 

Rudeš je pak, ostvario samo jednu pobjedu, onu protiv Lokomotive, a u ostale četiri utakmice je izgubio. U zadnjem kolu protiv Varaždina su izgubili 0-2.

 

Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026