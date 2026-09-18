Večeras se u Velikoj Gorici otvara 8. kolo HNL-a, a Rudeš od 20 sati dočekuje Slaven Belupo. Bit će to dvoboj momčadi iz donjeg dijela ljestvice; Rudeš je pretposljednji, a Belupo na osmom mjestu
OD 20 SATI
UŽIVO Rudeš - Slaven Belupo: Dvoboj začelja HNL-a u Gorici
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Stigli su i sastavi!
Rudeš (4-2-3-1): Rogić - Unušić, Stolnik, Zebić, Taraba - Diabate, Đorić - Haddad, Skoko, Fernandes - Saho
Slaven (4-2-3-1): Ćović - Jakir, Kovačić, Mersinaj, Božić - Bosak, Adeshina - Mitrović, Bošnjak, Dabro - Banovec
NAJAVA
Rudeš i Slaven Belupo večeras od 20 sati u Velikoj Gorici otvaraju 8. kolo HNL-a. Obje momčadi u donjem su dijelu ljestvice i bodovi su im itekako važni, Rudeš ima tri, a Slaven šest bodova nakon sedam odigranih utakmica.
Rudeš je u prošlom kolu izgubio od Istre (3-2), dok je Slaven Belupo poražen od Hajduka (1-0). Koprivničani pritom još čekaju prve gostujuće bodove ove sezone, a večerašnji dvoboj prilika im je za prekid tog niza i bijeg prema sredini ljestvice.
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