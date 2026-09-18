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Rudeš i Slaven Belupo večeras od 20 sati u Velikoj Gorici otvaraju 8. kolo HNL-a. Obje momčadi u donjem su dijelu ljestvice i bodovi su im itekako važni, Rudeš ima tri, a Slaven šest bodova nakon sedam odigranih utakmica.

Rudeš je u prošlom kolu izgubio od Istre (3-2), dok je Slaven Belupo poražen od Hajduka (1-0). Koprivničani pritom još čekaju prve gostujuće bodove ove sezone, a večerašnji dvoboj prilika im je za prekid tog niza i bijeg prema sredini ljestvice.