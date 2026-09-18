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OD 20 SATI

UŽIVO Rudeš - Slaven Belupo: Dvoboj začelja HNL-a u Gorici

Piše Domagoj Vugrinović,
UŽIVO Rudeš - Slaven Belupo: Dvoboj začelja HNL-a u Gorici
Slaven Belupo i Lokomotiva sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Večeras se u Velikoj Gorici otvara 8. kolo HNL-a, a Rudeš od 20 sati dočekuje Slaven Belupo. Bit će to dvoboj momčadi iz donjeg dijela ljestvice; Rudeš je pretposljednji, a Belupo na osmom mjestu

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HNL, 8. kolo 20.00 , Velika Gorica
Rudeš
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Slaven Belupo
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POSTAVE

Stigli su i sastavi!

Rudeš (4-2-3-1): Rogić - Unušić, Stolnik, Zebić, Taraba - Diabate, Đorić - Haddad, Skoko, Fernandes - Saho

Slaven (4-2-3-1): Ćović - Jakir, Kovačić, Mersinaj, Božić - Bosak, Adeshina - Mitrović, Bošnjak, Dabro - Banovec

NAJAVA

Rudeš i Slaven Belupo večeras od 20 sati u Velikoj Gorici otvaraju 8. kolo HNL-a. Obje momčadi u donjem su dijelu ljestvice i bodovi su im itekako važni, Rudeš ima tri, a Slaven šest bodova nakon sedam odigranih utakmica.

Rudeš je u prošlom kolu izgubio od Istre (3-2), dok je Slaven Belupo poražen od Hajduka (1-0). Koprivničani pritom još čekaju prve gostujuće bodove ove sezone, a večerašnji dvoboj prilika im je za prekid tog niza i bijeg prema sredini ljestvice.

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