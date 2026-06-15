UŽIVO S. Arabija - Urugvaj: Kiks 'furije' otvorio put za vrh grupe

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U skupini H Svjetskog prvenstva Saudijska Arabija i Urugvaj igraju vrlo važnu utakmicu prvog kola, a susret se igra na Hard Rock Stadionu u Miamiju. U istoj skupini nalaze se još Španjolska i Zelenortski Otoci koji su u ranijem terminu neočekivano odigrali 0-0.

Urugvaj u utakmicu ulazi kao favorit, predvođen izbornikom Marcelom Bielsom i zvijezdama poput Federica Valverdea i Darwina Núñeza. Ipak, momčad ima određenih problema s ozljedama jer bi stoper Barcelone Ronald Araújo mogao propustiti susret zbog ozljede.

Saudijsku Arabiju vodi Georgios Donis, koji je naglasio da njegova reprezentacija neće igrati obrambeno niti tražiti remi, već želi agresivnim pristupom pokušati iznenaditi Urugvaj. Glavna zvijezda Saudijaca ponovno je Salem Al-Dawsari, junak pobjede protiv Argentine na SP-u 2022.

Ovaj susret mogao bi biti ključan u borbi za drugo mjesto skupine, jer je Španjolska prvi favorit skupine H, ali s obzirom na remi sjajna je ovo prilika za obje reprezentacije da trobodom zauzmu prvo mjesto.