Video: Caktaš? Van terena nije dovoljno glasan za kapetana

Nešto lošiji start u prvenstvo, jako dobra prilika da se napokon izbore skupine Europske lige bez obzira na oslabljenu momčad, brojni odlasci s Poljuda, svađe na relaciji kapetana i sportskog direktora, financije, Caktaš... Aktualnosti su to koje ovih dana 'zabavljaju' sve oko splitskog velikana Hajduka.

Ponukani svime time na Poljudu su se odlučili sazvati press konferenciju na kojoj su pričali o svemu onome što ovih dana muči navijače Hajduka.

Čelnici Hajduka odlučili su progovoriti o stanju u klubu i rezultatima na početku sezone. Reporter: Tomislav Gabelić Posted by 24sata Sport on Friday, August 10, 2018

Pred medije su izašli predsjednik Jasmin Huljaj, trener Željko Kopić te sportski direktor Saša Bjelanović.

- Ono što smo zaključili pregledom financija jest da bi klub bio održiv, on mora prodavati igrače. S ove dvije prodaje Bašića i Radoševića koje su i bile u planu ostvarili smo svoj cilj i klub je sada financijski stabilan - rekao je Huljaj u uvodu te nastavio:

- Moj cilj je da klub financijski bude održiv, a to u ovom trenutku je. Većina prihoda dolazi od prodaje igrača, no ovisnost o prodaji mora biti manja u budućnosti. Naravno, prijelazni rok sada za nas nije gotov, aktivni smo i dalje, no o tome će više govoriti sportski direktor kasnije.

Nižić je imao ponudu, tražio je razgovor, ali ne puštamo ga

Kakva je situacija s Nižićem, dočekalo je prvo pitanje upravo sportskog direktora...

- Ma u zadnje vrijeme je izašlo jako puno informacija o tome. Nižić je imao ponudu, zatražio je razgovor s nama, a mi nismo bili spremni da ga pustimo. Što zbog vrijednosti ponude, što zbog njegove važnosti za momčad. Rekli smo mu da je prevažan za nas, naš stožeran igrač, kapetan, igrač koji u samoj svlačionici ima veliku ulogu. Razumijem da mu je to bila mogućnost da si osigura egzistenciju pa ga je ta odluka vjerojatno i malo uzdrmala. Nadam se da ćemo tu situaciju ubrzo razriješiti - rekao je Saša Bjelanović.

Je li istina da su vaši prethodnici nešto obećavali Nižiću pa to nisu ispunili?

- Nezahvalno je s moje strane pričati što se obećavalo Nižiću jer nisam sudjelovao u tim pregovorima. Nižić nam je tako rekao, ali je li mu bilo obećano nešto, ne mogu sa sigurnosti reći.

Je li i Caktaš na izlaznim vratima? Trener je rekao da je on sam odlučio da ne bude kapetan, kako je odigrao po vama?

- Odluka o kapetanu nema veze s tim da je Caktaš na izlaznim vratima, Mijo je sinoć odigrao sasvim zadovoljavajuće, ja bih ga pohvalio, kao i ostale igrače. Svi su dali svoj maksimum i nadam se da će taj kontinuitet nastupa nastaviti i ubuduće - kaže Bjelanović.

Trener, navodno mu se sprema otkaz ako ne pobijedi Rijeku?

- Ma on je siguran, prvi put čujem tu informaciju. Trener ima moju apsolutnu podršku.

Koliki je vaš budžet do kraja prijelaznog roka?

- Sigurno da smo ovim odlascima napravili situaciju da možemo raditi malo opuštenije. Vremenski rok je kratak, ali moramo pokušati pronaći rješenja za neke pozicije. Radimo i na odlascima i na dolascima - kaže Bjelanović na što se uključio predsjednik:

- Znate, htjeli bismo mi još i prodati pokojeg igrača kako bi mogli uložiti u pojačanju, no vidjet ćemo što će biti do kraja prijelaznog roka.

- Investiramo u momčad, troškovi momčadi su kroz par prijašnjih godina rasli, a mi ćemo u idućem vremenu to pokušati smanjiti, kako u klubu, tako i u momčadi. Definitivno će fokus u idućim godinama biti dovođenje igrača koji će donijeti vrijednost Hajduku. No sve više fokus mora biti na mladim igračima iz prstena Dalmacije, ali i šire - kaže Huljaj.

U špici sezone Hajduk je nespreman

Hajduk špicu sezone nije dočekao spreman, ni s terenom, ni s momčadi...

- Ovo što ste rekli je ključ uspjeha. Mi moramo ovaj dio sezone dočekati spremni, moramo planirati ranije. Sportski direktor, trener i ja pričali smo da će ova dva prijelazna roka biti ključni da restrukturiramo momčad i iduće ljeto dočekamo spremni - kaže Huljaj.

Bjelanović je dodao...

- Naš cilj je da što više naših mladih igrača dobije priliku, čak da sedam, osam igrača iz B momčadi bude stožerni dio prve momčadi iduće sezone.

Atmosfera, o čemu je bila riječ na sastanku u svlačionici?

- Da, bio je sastanak. Predsjednik, trener i ja imali smo sastanak s igračima u svlačionici. Rekli smo jedni drugima sve što mislimo, onako kako i trebamo, bez okolišanja smo iznijeli sve probleme. Ništa posebno, imao sam takvih sastanaka kao igrač jako puno. Rekli smo si stvari koje smo si trebali reći. Nižića smatram prevažnim igračem, našim stožernim igračem i zato sam želio i od njega dobiti te odgovore - kaže Bjelanović.

Reprezentacija na Poljudu...

- Mi smo se čuli sa svim igračima reprezentacije koji su potekli u Hajduku. Nisam se stigao baviti odnosima s HNS-om, ali doći će uskoro i to na red - kaže Huljaj.

Bjelanoviću uskoro izlazi ugovor...

- Dogovorili smo se da ostaje idućih godinu dana u klubu, ima moju punu podršku kao i trener - dodaje predsjednik.

Said nije zatražio odlazak iz kluba

Futacs? Što se događa s njim? Jesu li on i Said zatražili odlazak iz kluba?

- Marko pokušava doći u formu nakon ozljede. Trenutno je s momčadi, a trener će odlučiti kad će ga staviti u igru. Said nije zatražio odlazak iz kluba, imao je problema s jednim dijelom publike. I u njegovom interesu je da što prije uđe u pravu formu - priča Bjelanović.

Caktaš je pretih za kapetana

Zašto Caktaš nije bio kapetan kad već nije bilo Nižića?

- Mijo ima svoje igračke kvalitete, ali van terena karakterno nije baš preglasan što bi trebao imati kapetan Hajduka. Procijenili smo sve te strane i druge igrače pronašli smo to kod drugih igrača - kaže sportski direktor koji je odgovarao i o Caktaševoj plaći koja je dosta veća od svih ostalih u momčadi, navodno iznosi čak 500.000 eura:

- Ne mogu baš pričati o plaći jer ju je dogovarao s bivšom upravom. Zašto je u tom trenutku odlučeno da se Miji da toliki ugovor, ne bih komentirao. Mi je ne možemo sad smanjivati na svoju ruku, jedino ako se Mijo sam ponudi da se smanji ta plaća, a to bi nam zaista smanjilo troškove. No ne ovisi to o nama, bilo bi lijepo, no vidjet ćemo što će biti.

Huljaj o prethodnicima...

- Sa svojim prethodnikom sam razgovarao i upoznao. Ne bih komentirao kako je radio, ali mi ćemo maksimalne napore okrenuti prema klubu, akademiji i drugoj momčadi. Bavit ćemo se slaganjem prve momčadi. Akademija dobro radi, imamo dobre temelje, izlaze mladi igrači, suradnja s klubovima u regiji je bolja... Ono na čemu ću ja inzistirati je odgovornost prema trošenju. Ono što je bitno s ovim smo transferima postigli da je klub financijski stabilan.

Kopić o pojačanjima...

- Moja uloga je da predsjednika i sportskog direktora obavijestim kakvi su mi igrači potrebni. Uvijek im dajem kvalitetne informacije, a onda su oni na redu da odluče mogu li mi to omogućiti ili ne. Svjestan sam da ne može uvijek biti kako bih ja želio i zajedno donosimo odluke.

Huljaj o naplati transfera igrača...

- Gotovo svi transferi u zadnjih godinu dana naplaćeni su, ostaje za naplatiti još 2,3 milijuna eura.

Je li Juranović bio kapetan zato što je došla zanimljiva ponuda za njega posljednjih dana?

- Ne, Juranović je bio kapetan zbog svog zalaganja, a mi nismo dobili nikakvu ponudu za njega.