Stanić o Nejašmiću: O njemu se pisalo kao o cijelom Hajduku

Od 12 sati na Poljudu će pred novinare izaći savjetnik predsjednika Uprave za sportsku politiku Mario Stanić (47) koji će govoriti o zimskom prijelaznom roku u kojem je Hajduk zaradio na posudbi Filipa Bradarića (27), doveo beka iz BiH Nihada Mujakića (21) i Kristiana Dimitrova (22), prodali Svatoka (25) u Dnjipro za 350 tisuća eura, na posudbu poslali Beširovića (25) u Mezõkövesd, Teklića (20) u Varaždin te Delića (21) u Istru, dok su raskinuli ugovore sa Kalikom (22), Dukom (27) i Bulosom (26).

- Bit ću direktan pa da prijeđemo odmah na pitanja - otvorio je konferenciju Mario Stanić.

U Koprivnici je Hajduk istrčao bez domaćeg igrača u početnih 11.

- Mislim da smo u startu jasno iskomunicirali stavove. Rekao sam da će fokus biti na omladinskom pogonu, to znači da ako je netko mlad i kvalitetan, da će igrati. Kreković je ušao, Blagaić je bio bolestan.

Zatim je savjetnik Stanić objasnio prijelazni rok te zašto Hajduk nije doveo toliko spominjanog napadača.

- Ako se vratimo u nekakvu blisku prošlost, možemo doći do zaključka da je prvi izlazni transfer bio Bradarić. Nakon toga u procesu je otišao Svatok, izgubili smo dva stopera i kompletno promijenili sustav igre. Pokrili smo se tamo gdje smatramo da je najvitalnije i tu smo se išli pokriti. Što se tiče napadača, rekli smo da nećemo dovoditi napadača tek toliko da bi ih dovodili. Možda su nam kriteriji previsoki, a možda je i iz financijskih razloga. Napadači su izuzetno skupi, a ozbiljne napadače iz ozbiljnih klubova ne puštaju, osim za velike količine novaca. Potrošili smo puno energije u širenju kadra, ali u napadu se ništa nije dogodilo. Preuzeli smo odgovornost da ne zatvaramo mogućnost određenim mlađim igračima. Mislim da je Dinamo zabio samo pet golova više od nas. Jairo je provjeren i ovdje se adaptirao. Imali smo ozbiljnu ponudu, ali struka je zaključila da je puno manji rizik da ostanemo sa onim što znamo da ima kvalitetu.

Stanko Jurić (23) dobio je crveni karton u Koprivnici u porazu od Belupa (2-1), koji je igrao na njemu neprirodnoj, stoperskoj poziciji.

- Ivan i ja puno razgovaramo sa stručnim stožerom te smo uspostavili dobru energiju. Po pitanju Tudorove odluke da stavi Jurića u obranu, ne smatram to greškom. To se događa u nogometu, od prevelikih zahtjeva u igri napravite potez koji nije očekivan, dobijete dva žuta kartona. Postat će iskusniji to mu se više neće događati, zato ga ne treba 'pribijati na križ'. Mi smo tu da budemo kraj njih i bodrimo ih, a ne da im podilazimo - objašnjava Mario Stanić.

Darko Nejašmić (21) zadnju je utakmicu odigrao u prosincu protiv Istre, a od onda ga 'nema na mapi' kod trenera Tudora.

- Što se tiče Nejašmića, moramo biti otvoreni i reći da neke stvari nisu jasne. Toliko je članaka o njemu izašlo kao o cijelom Hajduku. Očito postoje neki lobiji koji rade medvjeđu uslugu tom dečku. Ponovit ću frazu koja je možda izlizana: 'Teren je jedino mjerilo'. Dobro poznajem Igora i nitko se na drugi način neće nametnuti u momčadi. Kao i mali Čolina, isti slučaj.

Igor Tudor promijenio je sustav igre Hajduka, a igrači su još uvijek u procesu prilagodbe.

- Cijela liga igra nogomet koji je poprilično spor i mi nismo konkurentni. Mi pokušavamo izvući određene igrače iz komfornih zona, da se nametnu ritmom. Ne znam ni ja trenutno koji su ti igrači, ali to je novi sustav, nova vizija, dajte da vidimo. Ima kvalitetne robe, a to da Hajduk mora prodati je neka vrsta fame. Mogli smo prodati Jaira, ali nismo. Na nama svima je odgovornost da procijenimo što je najbolje za Hajduk

- Tko ovdje ne bi volio vidjeti Drogbu ili nekog drugog kvalitetnog napadača, ali odlučili smo da nećemo dovoditi napadača - objasnio je savjetnik Hajduka.