Na startu skupine Svjetskog prvenstva Australija je s 2-0 iznenađujuće pobijedila Tursku, a SAD je deklasirao Paragvaj s 4-1. Obje reprezentacije traže novi trobod u dvoboju za vrh skupine D
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UŽIVO SAD - Australija: Domaćin lovi drugu pobjedu, a gosti žele opet prirediti šok nakon Turske
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POČETNI SASTAVI
SAD (4-2-3-1): Fressse-Freeman, Richards, Ream, Robinson-Tillman, Adams-Dest, Pepi, McKeenie-Balogun
Australija (5-4-1): Beach-Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos-Leckie, O'Neill, Okon-Engstler, Velupillay-Toure
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Sjedinjene Američke Države na startu Mundijala pobijedile su Paragvaj s uvjerljivih 4-1. To im je ulilo dodatni optimizam za drugu utakmicu. Oni su na posljednja tri svjetska prvenstva na kojima su nastupili (2010., 2014. i 2022.) stizali do osmine finala, a sada se nadaju da pred svojom publikom mogu otići i korak dalje. Pobjeda protiv Australije sigurno bi im olakšala položaj u ždrijebu.
S druge strane Australija se ima pravo čemu nadati pogotovo nakon dobre partije protiv Turske u kojoj su slavili s 2-0.
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