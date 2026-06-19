UŽIVO SAD - Australija: Domaćin lovi drugu pobjedu, a gosti žele opet prirediti šok nakon Turske

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Sjedinjene Američke Države na startu Mundijala pobijedile su Paragvaj s uvjerljivih 4-1. To im je ulilo dodatni optimizam za drugu utakmicu. Oni su na posljednja tri svjetska prvenstva na kojima su nastupili (2010., 2014. i 2022.) stizali do osmine finala, a sada se nadaju da pred svojom publikom mogu otići i korak dalje. Pobjeda protiv Australije sigurno bi im olakšala položaj u ždrijebu.

S druge strane Australija se ima pravo čemu nadati pogotovo nakon dobre partije protiv Turske u kojoj su slavili s 2-0.