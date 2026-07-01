UŽIVO SAD - BiH: 'Zmajevi' žele pomrsiti račune Amerikancima

NAJAVA

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jedna je od najljepših priča ovog Svjetskog nogometnog prvenstva. Prvi put u svojoj povijesti njihovi nogometaši uspjeli su izboriti drugi krug svjetske smotre. Nakon remija s Kanadom 1-1, poraza od Švicarske 4-1 te pobjede protiv Katara 3-1, izborili su ulazak među 32 najbolje ekipe. U susjednoj državi vlada euforija i svi s nestrpljenjem iščekuju susret protiv Amerikanaca.

Amerikanci su pak puni samopouzdanja, možda čak i previše. Najavljuju pohod na titulu svjetskog prvaka nakon što su u skupini osvojili 1. mjesto. Pobijedili su Paragvaj s 4-1, pa Australiju s 2-0, da bi u zadnjem dvoboju skupine izgubili od Turske s 3-2. Naravno, najave po američkim medijima su totalne euforične, no realno SAD dosad nije odigrao ni jednu utakmicu protiv reprezentacije koja je među 10 najboljih na svijetu.