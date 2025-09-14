Obavijesti

OD 12 SATI

UŽIVO Sandra Elkasević bori se za zlato na Svjetskom prvenstvu u Tokiju! Evo gdje gledati

Piše Petar Božičević,
Foto: Kirby Lee/REUTERS

Hrvatica se natječe u finalu Svjetskog prvenstva u bacanju diska. Briljirala je u kvalifikacijama s najboljim hicem od 66.72 metra i izborila nastup za medalju u Tokiju. Prijenos natjecanja je na HRT-u 2

>>Rezultate u realnom vremenu možete pratiti OVDJE>>

Svjetsko prvenstvo u atletici 12.00 , Tokio, Japan
KOJA NASTUPA SANDRA?

Ukupno se 12 natjecateljica bori u finalu, a Sandra Elkasević će nastupati treća. Ispred nje disk će bacati Vallerie Allman i Jorinde Van Klinken. 

NAJAVA

Sandra Elkasević natječe se u finalu Svjetskog prvenstva u bacanju diska. Briljirala je u kvalifikacijama s najboljim hicem od 66.72 metra i izborila nastup za medalju u Tokiju.

Maria Tolj nije uspjela izboriti finale, u prvom pokušaju je bacila disk 61,8 metara, a druga dva pokušaja neuspješno je odradila i to nije bilo dovoljno za prolazak dalje. 

Drugi hitac kvalifikacija od 66.39 m bacila je Nizozemka Jorinde van Klinken, a treći (66.07 m) dvostruka olimpijska pobjednica i srebrna sa zadnjeg svjetskog prvenstva, Amerikanka Valerie Allman. Braniteljica naslova Laulauga Tausaga je u kvalifikacijama bila 5. s hicem 64.99 m

Ovaj rezultat iz kvalifikacija je nešto slabiji od najboljeg rezultata koji je Elkasević imala ove sezone, 66.97 m, a ostvarila ga je na mitingu Dijamantne lige u Eugeneu. Finale diska na rasporedu je s početkom u 12.12 sati (19.12 sati po lokalnom vremenu).

Prijenos natjecanja je na HRT-u 2

