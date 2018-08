UŽIVO Sandra opet treća: Sad je ponovno iza dvije Nijemice...

PRVI POGREŠNI HITAC

Prve dvije bacačice su prestupile nakon čega je Grkinja Anagnostopulou bacila disk na 56,58m. Mlada Alexandra Emilianov, svjetska i europska juniorska prvakinja, bacila je 57,07m.

Onda je u krug stala Sandra Perković i - bacila disk u mrežu. Šteta, bio je to malo prerani izbačaj, no povijest nam govori da je Sandra najjača kada je to najpotrebnije.