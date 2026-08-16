DOMINACIJA ČUDA IZ LUBREGA Sara Kolak je prvakinja Europe!

Senzacija u Birminghamu! Najbolja hrvatska kopljašica Sara Kolak (31) hicem od 62,43 metra iz prve serije postala je europska prvakinja, 10 godina nakon čuda u Riju. Lijepa Naša tako je na smotri Starog kontinenta osvojila drugu medalju nakon srebra Marina Bloudeka na 800 metara.

Senzacionalna prvakinja iz Brazila dugo je tražila formu koja ju je krasila na početku karijere, u Parizu je završila četvrta na zadnjim Igrama, a sad je mogla do nove medalje na prvenstvima Starog kontinenta nakon bronce iz Amsterdama 2016., štoviše i otišla dva koraka dalje.

Foto: Peter Cziborra

Ludbrežanka je imala ispravnih svih pet hitaca, ali ni u jednom se nije uspjela približiti rezultatu iz prvoga, bacala je redom 59,17, potom 58,67 pa 57,85, u petoj 60,49 pa na koncu, kad je postalo jasno da je zlatna, i 61,37 metara..

Hitac iz prve serije vrlo je blizu njena najboljega ovosezonskog rezultata od 62,61 metra iz lipnja u Ostravi u Češkoj, što je tek osmi najbolji rezultat u ženskom bacanju koplja, ali je osvojila najvažnije natjecanje cijele sezone. Nacionalni rekord od nestvarnih 68,43 metra bacila je davne 2017.

Srebrnu medalju osvojila je Njemica Julia Ulbricht hicem od 61,53 centimetra, a broncu je osvojila Srpkinja Adriana Vilagoš sa 60,93. Norvežanka Sigrid Borge, koja je u svibnju bacila najbolji rezultat sezone od točno 65 metara, završila je tek četvrta s 59,98 metara.