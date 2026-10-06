U Džedi se igra finale Zaljevskog kupa između Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata koje vodi bivši izbornik 'vatrenih'
UŽIVO Saudijska Arabija - UAE: Dalić s Emiratima lovi prvi trofej
Dvoboj Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata možete gledati na kanalu Sportklub 1.
Finale će biti najlakša utakmica za nas. Želim da moja momčad uživa u utakmici. Ovdje smo kako bismo uživali i igrali finale, a nadam se da će uživati i navijači te da će to biti sjajan dan i odlična utakmica za sve, kazao je donedavni hrvatski izbornik.
Saudijska Arabija (4-3-3): Al Owais - Al Shamat, Altambakti, Al Amri, Al Harbi - Kanno, Al Khaibari, Al Dawsari - Al Hammami, Al Buraikan, Al Shamat
klupa: Al Hamdan, Ali, Al Johani, Al Qahtani, Al Salem, Atiah, Boushal, Hamidou, Mahzari, Mandash, Thakri, Yousef
izbornik: Georgios Donis
Ujedinjeni Arapski Emirati (4-2-3-1): Eisa - Meloni, Zouhir, Pimenta, Amaral - Coulibaly, Faiz - Bruno, Gimenez, Guilherme - Camara
klupa: Adil, Akonnor, Al Hammadi, Al Meqebaali, Hamad, Ivković, Khaled Ebraheim, Lima, Luan Pereira, Mohamed, Saleh, Suhail
izbornik: Zlatko Dalić
Zlatko Dalić s Ujedinjenim Arapskim Emiratima igra finale Zaljevskog kupa protiv Saudijske Arabije, a navijači su toliko zainteresirani da je savez morao reagirati u hodu. Šest posebnih letova za Džedu popunjeno je za manje od deset minuta, pa je Nogometni savez UAE-a dodao još šest, piše Khaleej Times. Savez je preuzeo i troškove ulaznica, a u Saudijskoj Arabiji očekuje se nekoliko tisuća navijača Emirata.
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Zlatko Dalić 12. kolovoza preuzeo je reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata i već ima priliku osvojiti trofej. Uveo je svoju momčad u finale Zaljevskog kupa i tamo ih čeka ga Saudijska Arabija.
Dalićeva momčad u finale je stigla bez poraza. U skupini je svladala Jemen (4-0) i Bahrein (3-0) te remizirala s Katarom (1-1), a u polufinalu je s 1-0 pobijedila Oman. Gol glavom zabio je Ousmane Camara, dok je Nicolas Gimenez u nastavku promašio jedanaesterac. Emirati su tako prvi put od 2018. izborili finale ovog natjecanja.
Saudijska Arabija u polufinalu je izbacila Katar, aktualnog azijskog prvaka. Nakon 120 minuta bez golova slavila je s 3-2 u raspucavanju jedanaesteraca.
Emirati će loviti treći naslov u Zaljevskom kupu, nakon onih iz 2007. i 2013. godine. I Saudijska Arabija ima tri trofeja, ali na novi čeka više od 20 godina. Za Dalića bi to bio prvi trofej na klupi UAE-a. Nakon srebra 2018. i bronce 2022. sa Svjetskog prvenstva te drugog mjesta u Ligi nacija s Hrvatskom, u Emiratima je dobio zadatak odvesti reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo 2030. UAE je na mundijalu dosad nastupio samo 1990. godine.