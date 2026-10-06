UŽIVO Saudijska Arabija - UAE: Dalić s Emiratima lovi prvi trofej

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Zlatko Dalić 12. kolovoza preuzeo je reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata i već ima priliku osvojiti trofej. Uveo je svoju momčad u finale Zaljevskog kupa i tamo ih čeka ga Saudijska Arabija.

Dalićeva momčad u finale je stigla bez poraza. U skupini je svladala Jemen (4-0) i Bahrein (3-0) te remizirala s Katarom (1-1), a u polufinalu je s 1-0 pobijedila Oman. Gol glavom zabio je Ousmane Camara, dok je Nicolas Gimenez u nastavku promašio jedanaesterac. Emirati su tako prvi put od 2018. izborili finale ovog natjecanja.

Saudijska Arabija u polufinalu je izbacila Katar, aktualnog azijskog prvaka. Nakon 120 minuta bez golova slavila je s 3-2 u raspucavanju jedanaesteraca.

Emirati će loviti treći naslov u Zaljevskom kupu, nakon onih iz 2007. i 2013. godine. I Saudijska Arabija ima tri trofeja, ali na novi čeka više od 20 godina. Za Dalića bi to bio prvi trofej na klupi UAE-a. Nakon srebra 2018. i bronce 2022. sa Svjetskog prvenstva te drugog mjesta u Ligi nacija s Hrvatskom, u Emiratima je dobio zadatak odvesti reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo 2030. UAE je na mundijalu dosad nastupio samo 1990. godine.