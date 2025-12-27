UŽIVO Semmering veleslalom: Zrinka se vraća na mjesto gdje je sve počelo. Ima startni broj 7

NAJAVA

Danas od 10 sati skijašice se vraćaju na stazu u Semmeringu gdje voze veleslalom, a od hrvatskih predstavnica nastupit će Zrinka Ljutić koja je izvukla startni broj sedam.

Ljutić ovu sezonu u Skijaškom kupu nije najsjajnije otvorila, u Söldenu na otvaranju sezone bila je deseta, a u Copper Mountainu bila je sedma. 'Zizi' je već tri puta ovdje vozila veleslalom, 2022. su održana dva i nije izborila druge vožnje, a prošle godine je završila osma.

- Sutra je veleslalom, zatim slalom, a onda gotovo svaki vikend slijede nove utrke. Bit će naporno, ali volim se utrkivati. Veselim se i povratku veleslalomu, malo za promjenu - rekla je uoči utrke i dodala:

- Semmering je dosta blizu Hrvatske pa se nadam da će biti hrvatskih navijača. To bi mi puno značilo.

Prva vožnja je na rasporedu u 10 sati, a druga kreće u 13 sati uz prijenos na HRT 2.