UŽIVO: Serie A, posljednje kolo: Modrić i Milan love Ligu prvaka

NAJAVA

Zadnje kolo Serie A donosi jednu od najnapetijih završnica u posljednjih nekoliko godina. Četiri kluba, Milan, Roma, Juventus i Como, bore se za dva preostala mjesta u Ligi prvaka uz razliku od samo dva boda, dok Lecce i Cremonese na dnu tablice igraju za ostanak. Sve utakmice počinju istovremeno u nedjelju navečer od 20.45 sati.

Milan - Cagliari

Milan dočekuje Cagliari na San Siru s jasnim ciljem, pobjeda znači Ligu prvaka. Rossoneri drže sudbinu u svojim rukama jer zauzimaju četvrto mjesto s dva boda prednosti pred Juventusom i Comom, no remi bi mogao otvoriti komplikacije ovisno o ostalim rezultatima. Povijest ide u prilog Milanu koji je pobijedio u 18 od posljednjih 21 domaće utakmice protiv Cagliarija, a preostale tri završio remijem.

Cagliari dolazi bez pritiska jer je već osigurao opstanak pobjedom nad Torinom prošlog kola i dostigao simboličnih 40 bodova. Sardinci su u dobroj formi i u posljednje četiri utakmice osvojili sedam bodova, no gostujući učinak im je slab jer su od siječnja osvojili samo dva boda u šest gostujućih utakmica.

Torino - Juventus

Juventus gostuje kod gradskog rivala Torina. Bianconeri su u ozbiljnim problemima jer su šesti na tablici s dva boda manje od Milana i Rome, a uz vlastitu pobjedu trebaju i povoljne rezultate konkurenata. Poraz od Fiorentine prošlog kola prekinuo je niz od 11 utakmica bez poraza i doveo ih u izrazito neugodnu poziciju.

Torino nema posebnih ambicija i već je siguran na 12. mjestu, no rado bi pokvario Juventusu planove.

Verona - Roma

Roma gostuje u Veroni s jasnom misijom, pobjeda znači povratak u Ligu prvaka prvi put u osam godina. 'Giallorossi' dijele četvrto mjesto s Milanom i drže sudbinu u vlastitim rukama, no svaki kiks mogao bi ih koštati europskog elitnog natjecanja. Trener Gasperini doveo je momčad do četiri uzastopne pobjede s 11 golova, a Roma je u sjajnoj formi na domaćem terenu.

Problem je gostujući učinak Rome koji je znatno lošiji od domaćeg, a izgubila je na posljednja dva gostovanja u Veroni.

Cremonese - Como

Cremonese dočekuje Como u utakmici u kojoj domaćini igraju za opstanak, a gosti za Ligu prvaka. Tri uzastopne pobjede pod novim trenerom Giampaolom donijele su nadu, no Como je izrazito jak suparnik.

Como dolazi s petog mjesta, samo dva boda iza Milana i Rome, i i dalje može završiti u Ligi prvaka. Fabregasova momčad u sjajnoj je formi i u posljednjih nekoliko kola sačuvala je mrežu netaknutom u četiri uzastopna susreta. Lariani moraju pobijediti i čekati pogreške Milana ili Rome da bi ostvarili povijesni plasman u Ligu prvaka.

Lecce - Genoa

Lecce dočekuje Genou u utakmici koja odlučuje o ostanku. Domaćini su bod iznad zone ispadanja i znaju da ih pobjeda sigurno spašava. Dvije pobjede u posljednje tri utakmice donijele su Lecceu prednost, a junak posljednje pobjede bio je Nikola Štulić golom u sudačkoj nadoknadi.

Genoa dolazi bez posebnog pritiska jer je opstanak odavno osiguran, no želi završiti sezonu pobjedom nakon niza bez pobjede u posljednje četiri utakmice.