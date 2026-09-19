UŽIVO Sevilla - Barcelona: Livi debitira na golu za Katalonce!

NAJAVA UTAKMICE

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković danas će (u subotu) debitirati na golu Barcelone. Podsjetimo, prvi golman katalonskog velikana, Joan Garcia, ozlijedio se u posljednjoj prvenstvenoj utakmici protiv Racinga. Španjolca je tada zamijenio poljski veteran Wojciech Szczesny, ali sad je vrijeme za Livakovića.

Kako doznajemo, "vatreni" bi trebao večeras biti prvi izbor trenera Hansija Flicka na golu Barcelone. Szczesny je u velikoj pobjedi (7-2) protiv Racinga napravio jedan neshvatljiv kiks. Izgubio je posjed i praktički poklonio gol protivniku, a mnogi navijači Barcelone isticali su još u lanjskoj sezoni kako su mu usporili refleksi.

Livaković je tako poprilično brzo dočekao prvu šansu na golu Barcelone. Podsjetimo, Katalonci su ga doveli krajem prijelaznog roka za dva milijuna eura, a trebao bi biti drugi izbor na golu.