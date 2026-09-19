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UŽIVO Sevilla - Barcelona: Livi debitira na golu za Katalonce!

Piše Luka Tunjić,
UŽIVO Sevilla - Barcelona: Livi debitira na golu za Katalonce!
Foto: Peter Cziborra
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Dominik Livaković uskače na gol nakon ozljede Joana Garcije i kiksa Szczesnyja. Vatreni će večeras debitirati za Katalonce (21 sat)

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LIVI NA GOLU BARCELONE

Trener Hansi Flick odabrao je početnih 11 za susret protiv Seville. Po prvi puta na golu Barcelone biti će Dominik Livaković nakon što se Joan Garcia ozlijedio. 

Barcelona (4-2-3-1): Livaković - E. Garcia, Cubarsi, Christensen, Cancelo - Rodri, Pedri - Yamal, Fermin, Gordon - Raphinha

Sevilla: Odysseas - Iglesias, Sangante, A. Castrín, Suazo - Agoumé, Fofana - Kochorashvili, M. Sierra - Félix - Ure

PAKLENA FORMA BARCELONE

Barcelona je u zastrašujućoj formi na početku ove sezone. Momčad Hansija Flicka uživa u najboljem početku sezone u klupskoj povijesti s maksimalnih 18 bodova iz šest utakmica. Barcelona je zabila čak 28 golova u tom razdoblju.

NAJAVA UTAKMICE

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković danas će (u subotu) debitirati na golu Barcelone. Podsjetimo, prvi golman katalonskog velikana, Joan Garcia, ozlijedio se u posljednjoj prvenstvenoj utakmici protiv Racinga. Španjolca je tada zamijenio poljski veteran Wojciech Szczesny, ali sad je vrijeme za Livakovića.

Kako doznajemo, "vatreni" bi trebao večeras biti prvi izbor trenera Hansija Flicka na golu Barcelone. Szczesny je u velikoj pobjedi (7-2) protiv Racinga napravio jedan neshvatljiv kiks. Izgubio je posjed i praktički poklonio gol protivniku, a mnogi navijači Barcelone isticali su još u lanjskoj sezoni kako su mu usporili refleksi.

Livaković je tako poprilično brzo dočekao prvu šansu na golu Barcelone. Podsjetimo, Katalonci su ga doveli krajem prijelaznog roka za dva milijuna eura, a trebao bi biti drugi izbor na golu.

Komentari 18

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