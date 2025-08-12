UŽIVO Shelbourne - Rijeka: Prvak HNL-a s Frukom u sastavu želi izbjeći debakl u Irskoj...

ĐALOVIĆ:

Rijeka večeras igra ključnu utakmicu dosadašnjeg dijela sezone. Za hrvatskog prvaka svaka europska utakmica je ključna jer može donijeti europski nogomet. Podsjetimo, kao prvaci imaju dva "padobrana". Jedan su već iskoristili kada su ispali od Ludogoreca iz kvalifikacija Lige prvaka, a sada su se našli u nezgodnoj situaciji jer su u trećem kolu kvalifikacija za Europsku ligu izgubili od Shelbournea na Rujevici 2-1.

Razočaravajući je to rezultat s obzirom na to da je momčad Radomira Đalovića uoči susreta ušla kao veliki favorit. Sada ih čeka uzvrat u kojem će pokušati pokazati da je prošlotjedni susret bio samo jedan loš dan.

- Atmosfera u momčadi je bolja. Vidjet ćemo još kakva je situacija sa zdravljem igrača. Moramo još vidjeti s Majstorovićem, Radeljićem i Petrovičem koji vuku probleme od prije. Analizirali smo prvu utakmicu zajedno s igračima. Moramo ispraviti loše stvari. Moramo igrati bolje prema naprijed, biti organiziraniji, ulaziti u situacije jedan na jedan. Samo nam pobjeda igra i tako ćemo se postaviti. Moramo učiniti sve da, kako su oni nas pobijedili na Rujevici, mi to učinimo sutra njima - rekao je prije utakmice Đalović za klupske stranice.

Odgovorio je i kakav Shelbourne očekuje.

- Oni će igrati isto kao na Rujevici, imaju rezultat i neće se otvoriti. Gledali smo njihove domaće utakmice. Imaju dobru atmosferu, pun stadion… Od igrača očekujem da se brzo adaptiraju i odgovore istom mjerom. Vidjeli ste da su oni u desetoj sekundi našem igraču izbili tri zuba. Zato se moramo što prije prilagoditi i učiniti sve što je moguće da prođemo - istaknuo je i dodao:

- Imamo utakmicu svaka tri dana, pokušavali smo odmarati neke igrače, podijeliti minutažu. Za ovo smo igrali prošle sezone. Nakon ogromnog uspjeha fali nam samo plasman u skupinu europskog natjecanja i tako da se nagradimo. Sitnice će odlučiti, a mi moramo biti pravi i bolji nego na Rujevici.

Prije utakmice izjavu za klupske stranice dao je i napadač Duje Čop.

- Ekipa je svjesna važnosti ove utakmice i umor ne može biti opravdanje. Znamo što nam treba i po što smo došli. Samo nam pobjeda igra, moramo od prve minute ući, ali pametno. Vidjeli smo da mogu biti opasni iz prekida, spremni smo i jedva čekamo. Moramo u utakmicu ući kako treba i povratiti samopouzdanje. Sigurno imamo kvalitetu, ja se ne bojim i vjerujem da ćemo sutra učiniti ono po što smo došli - kazao je napadač.