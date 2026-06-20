UŽIVO Škotska - Maroko 0-1: Kakav početak! Novi sjajan gol Saibarija, 'projektil' u rašlje!

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Krenuo je drugi krug Svjetskog prvenstva i u grupi C donosi zanimljivu utakmicu. Škotska i Maroko će u boj u ponoć, a Škoti bi pobjedom mogli osigurati drugi krug. Utakmicu sudi Ilgiz Tanašev iz Uzbekistana.

Škotska je u prvom kolu pobijedila Haiti 1-0. Jedini gol na utakmici zabio je John McGinn u 28. minuti. Dosta su se Škoti mučili protiv Haitija, imali čak i manji posjed lopte, ali su izdržali i osvojili tri boda. Remi Brazila i Maroka značio je kako će momčad Stevea Clarka prvo kolo provesti na vrhu skupine. Dinamov Scott McKenna nije bio u konkurenciji za tu utakmicu.

Maroko je izledao fenomenalno u prvih 20 minuta protiv Brazila. Pritisnuli su "Selecao" u ranoj fazi, stalno prijetili, a onda i zabili u 21. minuti. Sjajno je Allisona lobao Saibari i mirisalo je na snzaciju. Ipak, u 32. minuti bljesnuo je Vinicius i sjajno zabio za izjednačenje. U nastavku nije bilo golova te je utakmica završila 1-1 i bodovi su podijeljeni. Afrička momčad imala je više udaraca od Brazilaca i nadaju se da će doći do prve pobjede protiv Škotske.