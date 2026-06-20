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UŽIVO Škotska - Maroko 0-1: Kakav početak! Novi sjajan gol Saibarija, 'projektil' u rašlje!

Piše Jakov Drobnjak,
UŽIVO Škotska - Maroko 0-1: Kakav početak! Novi sjajan gol Saibarija, 'projektil' u rašlje!
Foto: Pilar Olivares

Škotska je pobijedila Haiti u prvom kolu skupine C s 1-0 i s tri boda je trenutačno na vrhu grupe. Maroko je odigrao jako dobro protiv Brazila te je utakmica završila 1-1

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Svjetsko prvenstvo, skupina C, drugo kolo 00.00 , Foxborough, SAD
Škotska
0 : 1
Maroko
Saibari 2'
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8'

Maroko uzeo posjed, Škotska je u šoku jer joj je ovo poremetilo sve planove. Čvrsta europska momčad nije očekivala da će morati loviti rezultat i sada će Steve Clark morati nešto promijeniti.

2'

Goooool! Kakav početak utakmice, Maroko vodi 1-0. Zaspala je obrana Škotske, Brahim Diaz je poslao sjajnu loptu u prostor gdje ju je stigao Saibari. Nije imao lagan zadatak, bio je dosta nakoso od gola, ali onda je fenomenalno potegnuo i zatrseao mrežu. Čudesan gol

1'

Počela je utakmica!

STIGLI SU SASTAVI

Evo kako će reprezentacije početi utakmicu

Škotska (3-4-2-1): Gunn - Hanley, Hendry, Tierney - Patterson, McTominay, Ferguson, Robertson - McGinn, Christie - Adams

Maroko (4-2-3-1): Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi - Diaz, Ounahi, Khannouss - Saibari

NAJAVA

Krenuo je drugi krug Svjetskog prvenstva i u grupi C donosi zanimljivu utakmicu. Škotska i Maroko će u boj u ponoć, a Škoti bi pobjedom mogli osigurati drugi krug. Utakmicu sudi Ilgiz Tanašev iz Uzbekistana.

Škotska je u prvom kolu pobijedila Haiti 1-0. Jedini gol na utakmici zabio je John McGinn u 28. minuti. Dosta su se Škoti mučili protiv Haitija, imali čak i manji posjed lopte, ali su izdržali i osvojili tri boda. Remi Brazila i Maroka značio je kako će momčad Stevea Clarka prvo kolo provesti na vrhu skupine. Dinamov Scott McKenna nije bio u konkurenciji za tu utakmicu. 

Maroko je izledao fenomenalno u prvih 20 minuta protiv Brazila. Pritisnuli su "Selecao" u ranoj fazi, stalno prijetili, a onda i zabili u 21. minuti. Sjajno je Allisona lobao Saibari i mirisalo je na snzaciju. Ipak, u 32. minuti bljesnuo je Vinicius i sjajno zabio za izjednačenje. U nastavku nije bilo golova te je utakmica završila 1-1 i bodovi su podijeljeni. Afrička momčad imala je više udaraca od Brazilaca i nadaju se da će doći do prve pobjede protiv Škotske.

Komentari 6

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