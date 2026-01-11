Obavijesti

UŽIVO: SLALOM U ADELBODENU

Zubčić i Rodeš ispali iz vožnje, Kolega ima veliki zaostatak... Kristoffersen uvjerljivo vodeći

Piše Issa Kralj,
Foto: Angelika Warmuth

Loši nastupi za hrvatske skijaše u slalomu u Adelbodenu. Filip Zubčić i Istok Rodeš nisu uspjeli završiti prvu vožnju. Norvežanin Kristoffersen uvjerljivo vodeći, Kolega veliki zaostatak, a Ljutić nastupa predzadnji

Live
Svjetski skijaški kup 10.30 , Adelboden
Sortiranje događaja
RODEŠ ISTO ISPAO!

Ni Istok Rodeš nije imao sreće... Iako je solidno ušao u vožnju, nakon greške je morao odustati.

ZUBČIĆ ISPAO!

Još jedna vožnja za zaborav Filipa Zubčića. Već na početku staze je imao 50 stotinki zaostatka, a onda se zaostatak povećao na sekundu i 42 stotinke. Imao je grešku na glavnom djelu staze, ali je nastavio vožnju. Međutim, prešao je skijom preko kolca i završio vožnju!

KOLEGA PADA U PORETKU

Naš skijaš pada u poretku, od njega su bili brži Popov, Ryding, Schwartz, Winatzer i Yule. Samuel Kolega se sada nalazi na 19. mjestu.

KOLEGA 13.

Ide Samuel Kolega! Sretnoo!!

Na prvom prolazu imao je minimalan zaostatak, a do ulaska pred strminu imao je 30 stotinki zaostatka. Na ulazu na glavnu strminu povećao se zaotatak. Kolega je u trećem sektoru imao zaaostak od sekundu i 20 stotinki. U cilj je ušao kao 13. sa zaostatkom od dvije sekunde i 12 stotinki.

HALLBERG TREĆI

Finac Eduard Hallberg sjajno je odvozio prvu vožnju i u cilj ušao kao treći s 29 stotinki zaostatka za vodećim Kristoffersenom. 

