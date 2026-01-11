Zubčić i Rodeš ispali iz vožnje, Kolega ima veliki zaostatak... Kristoffersen uvjerljivo vodeći

Loši nastupi za hrvatske skijaše u slalomu u Adelbodenu. Filip Zubčić i Istok Rodeš nisu uspjeli završiti prvu vožnju. Norvežanin Kristoffersen uvjerljivo vodeći, Kolega veliki zaostatak, a Ljutić nastupa predzadnji
Ni Istok Rodeš nije imao sreće... Iako je solidno ušao u vožnju, nakon greške je morao odustati.
Još jedna vožnja za zaborav Filipa Zubčića. Već na početku staze je imao 50 stotinki zaostatka, a onda se zaostatak povećao na sekundu i 42 stotinke. Imao je grešku na glavnom djelu staze, ali je nastavio vožnju. Međutim, prešao je skijom preko kolca i završio vožnju!
Naš skijaš pada u poretku, od njega su bili brži Popov, Ryding, Schwartz, Winatzer i Yule. Samuel Kolega se sada nalazi na 19. mjestu.
Ide Samuel Kolega! Sretnoo!!
Na prvom prolazu imao je minimalan zaostatak, a do ulaska pred strminu imao je 30 stotinki zaostatka. Na ulazu na glavnu strminu povećao se zaotatak. Kolega je u trećem sektoru imao zaaostak od sekundu i 20 stotinki. U cilj je ušao kao 13. sa zaostatkom od dvije sekunde i 12 stotinki.
Finac Eduard Hallberg sjajno je odvozio prvu vožnju i u cilj ušao kao treći s 29 stotinki zaostatka za vodećim Kristoffersenom.