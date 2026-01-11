Zubčić i Rodeš ispali iz vožnje, Kolega ima veliki zaostatak... Kristoffersen uvjerljivo vodeći

KOLEGA 13.

Ide Samuel Kolega! Sretnoo!!

Na prvom prolazu imao je minimalan zaostatak, a do ulaska pred strminu imao je 30 stotinki zaostatka. Na ulazu na glavnu strminu povećao se zaotatak. Kolega je u trećem sektoru imao zaaostak od sekundu i 20 stotinki. U cilj je ušao kao 13. sa zaostatkom od dvije sekunde i 12 stotinki.