Samuel Kolega, Filip Zubčić, Istok Rodeš i Matej Vidović branit će hrvatske boje na slalomu u austrijskom Kitzbühelu. Dominira Meillard koji je i dalje vodeći, Kolega ima veliki zaostatak i nada se drugoj vožnji
UŽIVO Slalom u Austriji: Loic Meillard dominantan, 'Zubo' i Kolega imaju veliki zaostatak
Loš nastup našeg trećeg predstavnika Istoka Rodeša, ostao je bez druge vožnje nakon što je u cilj ušao s najlošijim vremenom prve vožnje, za vodećim Meillardom zaostao je čak dvije sekunde i 99 stotinki.
Mladi Norvežanin Sandvik nije se dugo zadržao na stazi, već nakon nekoliko vrata i napravljene greške odustao je od vožnje.
Nastupa Filip Zubčić! Sretnooo!
Iako je solidno krenuo u vožnju s malim zaostatkom, taj zaostatak se povećao i na kraju je u cilj ušao s dvije sekunde i 23 stotinke za vodećim Miellardom.
Bolje vrijeme od našeg Samuela Kolege imao je Raschner koji je imao prolazno vrijeme od dvije sekunde i 28 stotinki zaostatka. Michael Matt također je bio brži, a Kolega je sad na 20. mjestu.
Ide Samuel Kolega! Sretnooo!
Ma prvom prolazu imao je zaostatak od 71 stotinku, muči se malo, u središnjem djelu taj zastatak se povećao na više od sekunde. U cilj je ušao 18. s 2 sekunde i 42 stotinke zaostatka.