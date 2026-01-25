UŽIVO Slalom u Češkoj: Ljutić i Popović u lovu na nove bodove

NAJAVA

Zrinka Ljutić i Leona Popović tražit će nove bodove u Svjetskom kupu u Špindleruvom Mlynu. Ljutić će nastupati sa startnim brojem 15, dok će Popović imati startni broj 32.

Naše skijašice nisu u najboljoj formi, to se mora priznati, ali možda je baš ovaj slalom prilika za preokret sezone. Prva vožnja kreće u 9.30 sati, a druga u 12.15 sati. Prijenos obje utrke je na HRT-u 2.

Zrinka Ljutić plasirala se u subotu u drugu vožnju veleslaloma u Špindleruvom Mlynu kao 24., ali ostala je bez bodova nakon što još jednom nije završila vožnju. Nakon još jednog lošeg rezultata, naša najbolja skijašica osvrnula se na jučerašnji veleslalom. 'Zizi' je ispod objave na Instagramu napisala:

"Danas je bila borba, ali s nekim dobrim zavojima. Skijajući danas osjećala sam se više kao ja nego u posljednjih nekoliko utrka. Unatoč padu, 'uzimam to'. I da, u posljednje vrijeme je puno razbijanja štapova... Nisu oni krivi. Potpuni fokus je na sutrašnjem slalomu".