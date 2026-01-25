Obavijesti

Sport

Komentari 0
OD 9.30 SATI

UŽIVO Slalom u Češkoj: Ljutić i Popović u lovu na nove bodove

Piše Issa Kralj, Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Slalom u Češkoj: Ljutić i Popović u lovu na nove bodove
Foto: Gintare Karpaviciute

Zrinka Ljutić i Leona Popović tražit će nove bodove u Svjetskom kupu u Špindleruvom Mlynu. Ljutić će nastupati sa startnim brojem 15, dok će Popović imati startni broj 32 na devetom slalomu u ovoj sezoni

Vremena skijašica i rezultate uživo možete pratiti OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Slalom 9.30 , Špindleruv Mlyn
Sortiranje događaja
NAJAVA

Zrinka Ljutić i Leona Popović tražit će nove bodove u Svjetskom kupu u Špindleruvom Mlynu. Ljutić će nastupati sa startnim brojem 15, dok će Popović imati startni broj 32.

Naše skijašice nisu u najboljoj formi, to se mora priznati, ali možda je baš ovaj slalom prilika za preokret sezone. Prva vožnja kreće u 9.30 sati, a druga u 12.15 sati. Prijenos obje utrke je na HRT-u 2

Zrinka Ljutić plasirala se u subotu u drugu vožnju veleslaloma u Špindleruvom Mlynu kao 24., ali ostala je bez bodova nakon što još jednom nije završila vožnju. Nakon još jednog lošeg rezultata, naša najbolja skijašica osvrnula se na jučerašnji veleslalom. 'Zizi' je ispod objave na Instagramu napisala:

"Danas je bila borba, ali s nekim dobrim zavojima. Skijajući danas osjećala sam se više kao ja nego u posljednjih nekoliko utrka. Unatoč padu, 'uzimam to'. I da, u posljednje vrijeme je puno razbijanja štapova... Nisu oni krivi. Potpuni fokus je na sutrašnjem slalomu". 

Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026