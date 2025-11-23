UŽIVO Slalom u Gurglu: Zrinka i Leona u lovu na nove bodove

NAJAVA

Skijaška karavana Svjetskog kupa nastavila je put u austrijskom Gurglu, a nakon crne subote za hrvatske skijaše, sve su oči uprte u nedjeljni slalom i nastup naših najboljih skijašica, Zrinke Ljutić i Leone Popović. Dok dečki nisu uspjeli doći do bodova, djevojke se nadaju popraviti dojam na stazi koja je prošle sezone debitirala u kalendaru.

Subota u Gurglu bila je dan za zaborav za muški dio reprezentacije. Samuel Kolega i Istok Rodeš izletjeli su u prvoj vožnji, a Filip Zubčić, jedini koji je stigao do cilja, na kraju je diskvalificiran. No, Zubo je pokazao zašto je veliki sportaš. Iako nitko nije primijetio njegovu pogrešku, sam je prijavio žiriju da je "haklao" vrata. Potez za svaku pohvalu, no bodovna "nula" je ostala upisana.

Braniteljica slalomskog Malog kristalnog globusa, Zrinka Ljutić, u Gurgl stiže puna samopouzdanja. Sezonu je otvorila odličnim šestim mjestom u Leviju, gdje joj je postolje izmaknulo za samo 21 stotinku. Startni broj 3 daje joj sjajnu priliku za napad od samog početka.

- Malo sam se odmorila nakon utrke u Leviju, bili smo doma nekoliko dana što mi je pasalo. Imali smo neke treninge u Gurglu i definitivno se dobro osjećam na skijama tako da se veselim utrci - poručila je 21-godišnja Zagrepčanka.

S druge strane, Leona Popović se vraća nakon teške ozljede koljena i strpljivo lovi natjecateljski ritam. U Leviju nije izborila drugu vožnju, no to je i očekivano nakon duge pauze.

- Nisam se baš osjećala spremno i na kraju je i skijanje bilo dosta loše, ali nema veze. Nova utrka je pred nama, dobro smo trenirali i nadam se da ću popraviti i svoj osjećaj i skijanje - iskrena je Leona, koja će na stazu krenuti sa startnim brojem 24.

Skijašice u Austriji čekaju pravi zimski uvjeti. Temperature su se na treninzima spuštale do -17 Celzijevih stupnjeva, a snijeg je, prema Zrinkinim riječima, poseban.

- Snijeg je suh, agresivan, ali dosta mi je pasala takva podloga pa ću to uzeti kao jednu dobru stvar za utrku - otkrila je Ljutić.

Prva vožnja na rasporedu je u 10.30, a druga u 13.30, uz prijenos na HRT-u. Hrvatski navijači, prateći sve vijesti na stranicama Hrvatskog skijaškog saveza, nadaju se da će Zrinka i Leona isprati gorak okus subote i donijeti prve bodove iz Gurgla. (jt)