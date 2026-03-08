Obavijesti

OD 9.30 SATI

UŽIVO Slalom u Kranjskoj Gori: Četiri hrvatska asa love bodove

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Slalom u Kranjskoj Gori: Četiri hrvatska asa love bodove
Foto: Christian Hartmann

Od 9.30 sati počet će prva slalomska utrka Svjetskog skijaškog kupa nakon Zimskih olimpijskih igara. Hrvatska će imati četiri predstavnika; Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić

Vremena i rezultate skijaša uživo možete pratiti OVDJE.

Slalom 9.30 , Kranjska Gora
MCGRATH PRVI

Vodeći u poretku za Mali slalomski globus Atle Lie McGrath preuzima vodstvo. Bio je brži od Braathena za 17 stotinki.

MEILLARD TAKOĐER 'OUT'

Švicarac isto nije uspio završiti utrku. U trećem sektoru je izletio sa staze.

HAUGAN NIJE ZAVRŠIO

Norvežanin neće dobiti bodove na današnjoj utrci jer nije završio prvi lauf.

BRAATHEN BRŽI

Lucas Pinheiro Braathen bio je brži od Noela 61 stotinku. 

NOEL STARTAO PRVI

Clement Noel odvozio je prvi utrku s vremenom od 0:49,01.

