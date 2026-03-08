Od 9.30 sati počet će prva slalomska utrka Svjetskog skijaškog kupa nakon Zimskih olimpijskih igara. Hrvatska će imati četiri predstavnika; Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić
OD 9.30 SATI
UŽIVO Slalom u Kranjskoj Gori: Četiri hrvatska asa love bodove
Čitanje članka: < 1 min
Live
Sortiranje događaja
MCGRATH PRVI
Vodeći u poretku za Mali slalomski globus Atle Lie McGrath preuzima vodstvo. Bio je brži od Braathena za 17 stotinki.
MEILLARD TAKOĐER 'OUT'
Švicarac isto nije uspio završiti utrku. U trećem sektoru je izletio sa staze.
HAUGAN NIJE ZAVRŠIO
Norvežanin neće dobiti bodove na današnjoj utrci jer nije završio prvi lauf.
BRAATHEN BRŽI
Lucas Pinheiro Braathen bio je brži od Noela 61 stotinku.
NOEL STARTAO PRVI
Clement Noel odvozio je prvi utrku s vremenom od 0:49,01.
Preporučeni članci
${content}