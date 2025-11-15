UŽIVO Slalom u Leviju: Zrinka Ljutić kreće po obranu Malog globusa, vraća se Leona Popović

NAJAVA

Počinje slalomska sezona u Svjetskom skijaškom kupu. Hrvatska će napokon imati dvije predstavnice na stazi, a to su Zrinka Ljutić, koja kreće u obranu slalomskog Globusa, te se na stazu napokon vraća Leona Popović, nakon više od 11 mjeseci pauze. Slalom se vozi u finskom Leviju s početkom prve vožnje u 10 sati, uz prijenos na HRT 2.

U prvoj utrci sezone, veleslalomu u Söldenu, Zrinka je završila na 10. mjestu, ali zato sada slijedi njena disciplina. Prošle sezone, Zrinka je završila šesta u Leviju sa 1,33 sekunde zaostatka za pobjednicom Mikaelom Shiffrin. Ovosezonsku utrku će Zrinka startati kao šesta, dok će prvi lauf otvoriti Šveđanka Anna Swenn Larsson. Leona Popović će u svom povratničkom nastupu startati kao 22.

- - Polako se vraćam, skijaški treninzi bili su dosta dobri. Sigurno će mi povratak utrkama biti poput nekog novog izazova. Nadam se sve boljoj formi tijekom sezone, vjerojatno još nisam 100 posto spremna, mislim da to nije ni realno za očekivati u prvoj utrci, ali vjerujem da ću to nadograđivati kroz sezonu - rekla je Leona za 24sata uoči utrke u Leviju.

Hrvatskim skijašicama želimo puno sreće u prvoj vožnji te se nadamo da ćemo ih gledati i u drugom laufu koji počinje u 13 sati.