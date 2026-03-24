PRVA VOŽNJA SLALOMA

Shiffrin upalila turbo pogon i sve ostavila iza sebe. Zrinka zaostaje više od četiri sekunde

Piše Domagoj Vugrinović,
Zrinka Ljutić zauzela je 22. mjesto na veleslalomu Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prva vožnja na stazi Olympia-Løypa počela je u 10:30, dok je druga na rasporedu u 13:30, uz izravan prijenos na HRT 2

KRAJ PRVE VOŽNJE

Završila je prva vožnja ženskog slaloma u Lillehammeru. Mikaela Shiffrin napravila je velik korak prema prvom mjestu i Velikom kristalnom globusu, završila je prva s prednošću od sekunde i 10 stotinki nad Wendy Holdener, dok je treća bila Paula Moltzan sa sekundom i 38 stotinki zaostatka.

Još jedan razočaravajuć nastup imala je naša Zrinka Ljutić. Dojam je bio kao da mislima nije na stazi, bila je jako spora i bez energije pa na kraju zaostatak od četiri sekunde i 51 stotinke nikoga ne iznenađuje. Završila je 23. i u drugoj vožnji nastupit će prva. 

LOŠ NASTUP ZRINKE

Podbacila je i Zrinka. Nije bilo puno pogrešaka, ali jednostavno je bila prespora i djelovala je bezvoljno. Zaostala je nevjerojatne četiri sekunde i 51 stotinku, čime je zauzela uvjerljivo posljednje mjesto. 

15 SKIJAŠICA IZA NAS

Solidna predstava Sare Hector koja je prošla kroz cilj kao šesta sa sekundom i 58 stotinki zaostatka. Ona je ujedno bila i 15. skijašica koja je završila prvu vožnju, posljednja je Lara Della Mea koja je zaostala čak četiri sekunde. Čekamo Zrinku koja se nada dobrim rezultatom završiti slalomsku sezonu. 

USKORO ĆE ZRINKA

Deset skijašica spustilo se niz stazu, no trebalo bi se čudo dogoditi da danas Mikaela Shiffrin je završi na prvom mjestu. Ima nevjerojatnu sekundu i deset sekundi prednosti nad Holdener. Uskoro će na stazu naša Zrinka Ljutić, koja ima startni broj 22. 
 

SENZACIONALNA SHIFFRIN

Fantastična vožnja Mikaele Shiffrin koja već danas može osigurati Veliki kristalni globus. Ušla je u cilj s čak sekundom i deset stotinki prednosti nad Wendy Holdener. Emma Aicher, koja ima 44 boda zaostatka u ukupnom poretku, je četvrtka sa sekundom i 38 stotinki zaostatka. 

