Shiffrin upalila turbo pogon i sve ostavila iza sebe. Zrinka zaostaje više od četiri sekunde

Završila je prva vožnja ženskog slaloma u Lillehammeru. Mikaela Shiffrin napravila je velik korak prema prvom mjestu i Velikom kristalnom globusu, završila je prva s prednošću od sekunde i 10 stotinki nad Wendy Holdener, dok je treća bila Paula Moltzan sa sekundom i 38 stotinki zaostatka.

Još jedan razočaravajuć nastup imala je naša Zrinka Ljutić. Dojam je bio kao da mislima nije na stazi, bila je jako spora i bez energije pa na kraju zaostatak od četiri sekunde i 51 stotinke nikoga ne iznenađuje. Završila je 23. i u drugoj vožnji nastupit će prva.