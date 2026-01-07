Samuel Kolega je prvu vožnju završio na 22. mjestu te ima više od sekunde zaostatka za vodećim Hallbergom. Istok Rodeš nije dohvatio drugu vožnju, a Ljutić i Begović nisu završili svoje nastupe.
UŽIVO Slalom u Madonni: Sami Kolega je sedmi nakon prvih 15 skijaša, koštala ga je greška...
Austrijanac je skijao agresivno i jako riskirao, ali je napravio grešku te ispao iz utrke.
Marechant je biop blizu da postane vodeći, ali je na kraju ipak ušao u "crvenom" te je zauzeo 2. mjesto.
Prvo vrijeme druge vožnje za Francuza Rassata. Imao je jednu manju grešku, ali je sve ostalo izgledalo jako dobro. Rassat je preuzeo vodstvo sa 37 stotinki u "zelenom".
To je prvih 15 skijaša, ostaje nam još toliko. Samuel Kolega nalazi se na 7. mjestu sa sekundom i 89 stotinki zaostatka za Francuzom.
Michael Matt nije skijao dobro kao Meillard, ali mu se uspio približiti. Ipak, nekoliko grešaka je presudilo i Meillard ostaje vodeći. Matt je ušao sa 13 stotinki zaostatka.
Loic Meillard skijao je jako dobro u prvom dijelu staze i zadržao prednost do kraja. U cilj j eušao sa 23 stotinke u "zelenom" i preuzeo vodstvo.