DRUGA VOŽNJA

UŽIVO Slalom u Madonni: Sami Kolega je sedmi nakon prvih 15 skijaša, koštala ga je greška...

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Jens Büttner/DPA

Samuel Kolega je prvu vožnju završio na 22. mjestu te ima više od sekunde zaostatka za vodećim Hallbergom. Istok Rodeš nije dohvatio drugu vožnju, a Ljutić i Begović nisu završili svoje nastupe.

FELLER ISPAO

Austrijanac je skijao agresivno i jako riskirao, ali je napravio grešku te ispao iz utrke.

BELGIJAC SOLIDAN

Marechant je biop blizu da postane vodeći, ali je na kraju ipak ušao u "crvenom" te je zauzeo 2. mjesto.

RASSAT ODLIČAN

Prvo vrijeme druge vožnje za Francuza Rassata. Imao je jednu manju grešku, ali je sve ostalo izgledalo jako dobro. Rassat je preuzeo vodstvo sa 37 stotinki u "zelenom". 

To je prvih 15 skijaša, ostaje nam još toliko. Samuel Kolega nalazi se na 7. mjestu sa sekundom i 89 stotinki zaostatka za Francuzom.

MATT DRUGI

Michael Matt nije skijao dobro kao Meillard, ali mu se uspio približiti. Ipak, nekoliko grešaka je presudilo i Meillard ostaje vodeći. Matt je ušao sa 13 stotinki zaostatka.

MEILLARD VODI

Loic Meillard skijao je jako dobro u prvom dijelu staze i zadržao prednost do kraja. U cilj j eušao sa 23 stotinke u "zelenom" i preuzeo vodstvo.

