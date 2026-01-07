UŽIVO Slalom u Madonni: Sami Kolega je sedmi nakon prvih 15 skijaša, koštala ga je greška...

RASSAT ODLIČAN

Prvo vrijeme druge vožnje za Francuza Rassata. Imao je jednu manju grešku, ali je sve ostalo izgledalo jako dobro. Rassat je preuzeo vodstvo sa 37 stotinki u "zelenom".

To je prvih 15 skijaša, ostaje nam još toliko. Samuel Kolega nalazi se na 7. mjestu sa sekundom i 89 stotinki zaostatka za Francuzom.