UŽIVO Slalom u Semmeringu: Ljutić se nada prekinuti loši niz, Popović ide po nove bodove

NAJAVA PRVE VOŽNJE

Danas od 14.15 skijašice voze novu slalomsku utrku Svjetskog kupa na istoj stazi gdje se jučer vozio veleslalom u austrijskom Semmeringu. Osim Zrinke Ljutić, koja je jučerašnju utrku završila na 13. mjestu nakon što je u cilj ušla bez štapa, danas uz nju vozi i Leona Popović.

Prva će se niz stazu spustiti Katharina Liensberger, druga Lara Colturi, a treća Camille Rast. Četvrta starta Mikaela Shiffrin. Od naših skijašica prva starta Zrinka koja ima startni broj šest, a Leona je izvukla broj 27.

Ova staza ima posebno značenje za Ljutić koja je na ovom mjestu došla do prve pobjede u karijeri. Nažalost, ove sezone slalom joj nije najbolja disciplina jer u posljednja tri (u Gurglu, Copper Mountainu i Courchevelu) nije došla do cilja, a jedino je do cilja došla u Leviju kada je završila na šestom mjestu.

- Iza mene je veleslalomska utrka, na kraju u biti dosta dobar rezultat s obzirom na vrlo lošu prvu vožnju. Bili su jako izazovni uvjeti, nismo imali stazu za zagrijavanje, tako da nekako smo samo krenuli - rekla je Zrinka nakon jučerašnje utrke.

Uz Zrinku, nastupit će i Leona Popović koja još dolazi do forme nakon što se pretrpjela ozljedu koljena i prošla kroz terapije. Jedine bodove u Svjetskom kupu osvojila je u Gurglu gdje je utrku završila na 22. mjestu.

Prva vožnja je na rasporedu u 14.15, a druga u 17.45, uz prijenos na HRT 2.