UŽIVO Slalom u Semmeringu: Vrijeme je jako dobro, ali ima rupa na stazi. Čekamo Zrinku

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Roni Rekomaa/REUTERS

Nakon prve vožnje dominirala je Camille Rast, a od našh skijašica samo Zrinka ide u drugu vožnju. Leona Popović haklala je vrata na početku staze i morala je odustati. Druga vožnja kreće u 17.45 na HRT 2

RUPE NA STAZI

Jako puno skijašica je ispalo u prvoj vožnji zbog rupa na stazi koje su se sada počele pojavljivati. Vrijeme je jako dobro i djevojke za sada lijepo skijaju.

CURE SU JAKO DOBRE

Francuskinja Chevrier odradila je jako lijepu vožnju i preuzima vodstvo. U cilj je ušla sa sekundom i 19 stotinki prednosti.

ANDORKA DOBRA

Ruf je imala nekoliko grešaka, ali se sjajno izvukla i preuzela vodstvo za svega tri stotinke.

NOVO ISPADANJE

Asa Ando je ostala na gornjoj skiji i izletjela sa staze.

JAKO LIJEPO SKIJANJE

Sve djevojke do sada ušle su u cilj u zelenom. Vodstvo je preuzela Šveđanka Alphand.

OSTALO

