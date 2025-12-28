Nakon prve vožnje dominirala je Camille Rast, a od našh skijašica samo Zrinka ide u drugu vožnju. Leona Popović haklala je vrata na početku staze i morala je odustati. Druga vožnja kreće u 17.45 na HRT 2
PRATITE PRIJENOS
UŽIVO Slalom u Semmeringu: Vrijeme je jako dobro, ali ima rupa na stazi. Čekamo Zrinku
Live
Sortiranje događaja
RUPE NA STAZI
Jako puno skijašica je ispalo u prvoj vožnji zbog rupa na stazi koje su se sada počele pojavljivati. Vrijeme je jako dobro i djevojke za sada lijepo skijaju.
CURE SU JAKO DOBRE
Francuskinja Chevrier odradila je jako lijepu vožnju i preuzima vodstvo. U cilj je ušla sa sekundom i 19 stotinki prednosti.
ANDORKA DOBRA
Ruf je imala nekoliko grešaka, ali se sjajno izvukla i preuzela vodstvo za svega tri stotinke.
NOVO ISPADANJE
Asa Ando je ostala na gornjoj skiji i izletjela sa staze.
JAKO LIJEPO SKIJANJE
Sve djevojke do sada ušle su u cilj u zelenom. Vodstvo je preuzela Šveđanka Alphand.
Preporučeni članci
${content}