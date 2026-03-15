UŽIVO Slalom u Švedskoj: Ljutić i Popović u lovu na nove bodove

NAJAVA

U švedskom skijalištu Åre danas je na rasporedu ženski slalom Svjetskog kupa, posljednja utrka prije završnice sezone. Nastupit će hrvatske predstavnice Zrinka Ljutić i Leona Popović. Ljutić ima startni broj 14, a Popović 31.

Među glavnim favoritkinjama je Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja je već osigurala mali kristalni globus u slalomu. Prijetit će joj Švicarka Wendy Holdener te domaća uzdanica Anna Swenn-Larsson pred glasnom švedskom publikom.

Utrka bi mogla imati vrlo agresivne vožnje jer mnoge skijašice traže zadnje bodove prije finala Svjetskog kupa. Prva vožnja kreće u 9:30, druga u 12:30 sati.