UŽIVO Slalom u Švedskoj: Ljutić i Popović u lovu na nove bodove

U švedskom Åreu održat će se ženski slalom s hrvatskim predstavnicama Zrinkom Ljutić koja ima startni broj 14 te Leonom Popović koja starta kao 31. Utrku ćete moći pratiti od 9.30 sati na HRT2
U švedskom skijalištu Åre danas je na rasporedu ženski slalom Svjetskog kupa, posljednja utrka prije završnice sezone. Nastupit će hrvatske predstavnice Zrinka Ljutić i Leona Popović. Ljutić ima startni broj 14, a Popović 31.
Među glavnim favoritkinjama je Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja je već osigurala mali kristalni globus u slalomu. Prijetit će joj Švicarka Wendy Holdener te domaća uzdanica Anna Swenn-Larsson pred glasnom švedskom publikom.
Utrka bi mogla imati vrlo agresivne vožnje jer mnoge skijašice traže zadnje bodove prije finala Svjetskog kupa. Prva vožnja kreće u 9:30, druga u 12:30 sati.
