UŽIVO Slalom u Wengenu: Četiri Hrvata u lovu na nove bodove

NAJAVA

Četiri hrvatska skijaša lovit će nove bodove i postolje u Svjetskom skijaškom kupu na novom slalomu u švicarskom Wengenu. Samuel Kolega starta 19., Filip Zubčić 28., Istok Rodeš 31. i Tvrtko Ljutić 67.

Kolega je u dosadašnjih šest slaloma skupio 63 boda, Zubčić 13, a Rodeš i Ljutić su bez bodova. Prvi u slalomskom poretku je Francuz Paco Rassat s 340 bodova, a top tri zatvaraju Clement Noel s 314 i Timon Haugan s 285 bodova.

Prva vožnja na rasporedu je u 10, a druga u 13 sati. Obje vožnje moći ćete pratiti na HRT2.