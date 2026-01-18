Samuel Kolega (19.), Filip Zubčić (28.), Istok Rodeš (31.) i Tvrtko Ljutić (67.) nastupit će u Svjetskom skijaškom kupu na nedjeljnom slalomu u švicarskom Wengenu. Prva vožnja počinje u 10, a druga u 13.00 sati
OD 10 SATI
UŽIVO Slalom u Wengenu: Četiri Hrvata u lovu na nove bodove
Poredak vozača i njihova vremena uživo možete pratiti OVDJE.
Četiri hrvatska skijaša lovit će nove bodove i postolje u Svjetskom skijaškom kupu na novom slalomu u švicarskom Wengenu. Samuel Kolega starta 19., Filip Zubčić 28., Istok Rodeš 31. i Tvrtko Ljutić 67.
Kolega je u dosadašnjih šest slaloma skupio 63 boda, Zubčić 13, a Rodeš i Ljutić su bez bodova. Prvi u slalomskom poretku je Francuz Paco Rassat s 340 bodova, a top tri zatvaraju Clement Noel s 314 i Timon Haugan s 285 bodova.
Prva vožnja na rasporedu je u 10, a druga u 13 sati. Obje vožnje moći ćete pratiti na HRT2.
