Dinamo dolazi u Koprivnicu bez osmero prvotimaca i s hrpom mladih igrača gladnih minutaže. Slaven Belupo jedini je klub uz Osijek koji ove sezone još nije uzeo bod Modrima
UŽIVO Slaven Belupo - Dinamo: Tabinas prvi put starter, sin Darija Šimića čeka svoju priliku
Došle su početne postave za utakmicu.
Slaven Belupo (4-2-3-1): Hadžikić - Katalinić, Kovačić, Međimorec (C), Išasegi - Bošnjak, Crepulja - Krušelj, Ćubelić, Lepinjica - Ratshunkudu
Dinamo (4-3-3): Filipović - Vinlof, Zebić, Galešić (C), Tabinas - Vidović, Soldo, Bennacer - Topić, Beljo, Lisica
Dinamo je naslov već osigurao i Kovačević koristi ovu utakmicu za testiranje. U Zagrebu je ostavio osmoricu prvotimaca koji su igrali finale Kupa protiv Rijeke: Livaković, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Mišić, Stojković i Hoxha ostaju kod kuće.
Umjesto njih dolaze juniori: Šimić, Brundić, Radnić i vratar Žnuderl.
- Dat ćemo šansu onima koji su manje igrali, ali ganjamo i rekorde do kraja sezone - rekao je Kovačević.
Slaven Belupo želi iznenaditi. Gregurina planira zatvoreniju igru, a Nestorovski i Išasegi mogli bi dobiti više minutaže. Dinamo kakav večeras gledamo vjerojatno više nećemo vidjeti.