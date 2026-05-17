UŽIVO Slaven Belupo - Dinamo: Tabinas prvi put starter, sin Darija Šimića čeka svoju priliku

NAJAVA

Dinamo je naslov već osigurao i Kovačević koristi ovu utakmicu za testiranje. U Zagrebu je ostavio osmoricu prvotimaca koji su igrali finale Kupa protiv Rijeke: Livaković, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Mišić, Stojković i Hoxha ostaju kod kuće.

Umjesto njih dolaze juniori: Šimić, Brundić, Radnić i vratar Žnuderl.

- Dat ćemo šansu onima koji su manje igrali, ali ganjamo i rekorde do kraja sezone - rekao je Kovačević.

Slaven Belupo želi iznenaditi. Gregurina planira zatvoreniju igru, a Nestorovski i Išasegi mogli bi dobiti više minutaže. Dinamo kakav večeras gledamo vjerojatno više nećemo vidjeti.