35. KOLO HNL-A

UŽIVO Slaven Belupo - Dinamo: Tabinas prvi put starter, sin Darija Šimića čeka svoju priliku

UŽIVO Slaven Belupo - Dinamo: Tabinas prvi put starter, sin Darija Šimića čeka svoju priliku
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

Dinamo dolazi u Koprivnicu bez osmero prvotimaca i s hrpom mladih igrača gladnih minutaže. Slaven Belupo jedini je klub uz Osijek koji ove sezone još nije uzeo bod Modrima

35. KOLO HNL-A 16.00 , Gradski stadion Kušek Apaš
Slaven Belupo
:
Dinamo
POČETNI SASTAVI

Došle su početne postave za utakmicu. 

Slaven Belupo (4-2-3-1): Hadžikić - Katalinić, Kovačić, Međimorec (C), Išasegi - Bošnjak, Crepulja - Krušelj, Ćubelić, Lepinjica - Ratshunkudu

Dinamo (4-3-3): Filipović - Vinlof, Zebić, Galešić (C), Tabinas - Vidović, Soldo, Bennacer - Topić, Beljo, Lisica

GDJE GLEDATI?

Susret možete gledati na programu MAXSPORT 1 i HRT 2 kanalu.

NAJAVA

Dinamo je naslov već osigurao i Kovačević koristi ovu utakmicu za testiranje. U Zagrebu je ostavio osmoricu prvotimaca koji su igrali finale Kupa protiv Rijeke: Livaković, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Mišić, Stojković i Hoxha ostaju kod kuće.

Umjesto njih dolaze juniori: Šimić, Brundić, Radnić i vratar Žnuderl. 

- Dat ćemo šansu onima koji su manje igrali, ali ganjamo i rekorde do kraja sezone - rekao je Kovačević.

Slaven Belupo želi iznenaditi. Gregurina planira zatvoreniju igru, a Nestorovski i Išasegi mogli bi dobiti više minutaže. Dinamo kakav večeras gledamo vjerojatno više nećemo vidjeti.

