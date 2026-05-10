UŽIVO Slaven - Gorica 0-0: Tko će napasti peto mjesto ljestvice?

U posljednjoj utakmici 34. kola HNL-a sastaju se Slaven Belupo i Gorica. Susret se igra na stadionu Ivan Kušek Apaš u Koprivnici s početkom u 18:15 sati.

Ove sezone igrali su međusobno tri puta; jednom je slavila Gorica (2-1), jedanput Slaven (2-1) uz jedan remi (2-2). Koprivničani su osmi, a Goričani sedmi, ali oba kluba imaju jednak broj bodova (38)