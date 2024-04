UŽIVO Slaven Belupo - Hajduk: Desetkovani 'bili' u Koprivnici s 4 poraza u nizu, stigli su sastavi

POZNATO LICE

Slaven Belupo je osam utakmica bio bez pobjede pa je glavom platio Roy Ferenčina. Klub je angažirao njegovog pomoćnika Ivana Radeljića koji je prekinuo taj mučni niz pobjedom protiv Rudeša (3-1), a sada ga čeka emotivan susret protiv njegove bivše momčadi.

Slaven Belupo će u subotu od 19.10 na svome terenu ugostiti Hajduk u 31. kolu HNL-a. Radeljić je na Poljudu bio u nekoliko mandata i ukupno skupio 26 utakmica. Može se pohvaliti kako je s klubom osvojio naslov prvaka 2001. godine. Ovaj Hajduk je sada daleko od toga. Oprostio se od trofeja za ovu sezonu i upao u golemu krizu.

- Hajduk je specifičan klub, sredina i grad. Igrao sam u omladinskom pogonu i četiri seniorske godine. Sudjelovao sam i u osvajanju naslovu. Hajduk je moj bivši klub, kao što je i Slaven moj bivši klub, ali to su njihovi problemi. Doveli su sve najbolje koje su mogli dovesti. No, što se dogodilo u hijerarhiji, ne znam. Nisam unutra i ne znam. Valjda će znati isplivati iz toga, samo se nadam da to neće biti sutra - rekao je Radeljić u najavi utakmice.

Splićani su se često znali opeći u Koprivnici, baš kao prije dvije godine kada su ostali bez naslova, no ovaj put im utakmica ne donosi rezultatski značaj, baš kao ni 'farmaceutima'. Ipak, cilj im je prekinuti ružni niz od pet poraza u nizu.

- Želim od Koprivnice stvoriti neosvojivu tvrđavu. Kada sam igrao ovdje, ne mogu se sjetiti da smo izgubili ijednu utakmicu od Hajduka, sve su to bile tvrde utakmice. Neugodno je i teško ovdje igrati i to želim vratiti u svlačionicu. Tek kad uđemo u 'ratnički mentalitet', drugima će biti teško igrati ovdje - kazao je Radeljić.