UŽIVO Slaven Belupo - Osijek: Stigli početni sastavi za dvoboj

Slaven Belupo od 15 sati dočekuje Osijek u 27. kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmicu sudi Igor Pajač. 'Farmaceuti' su šesta momčad prvenstva s 35 bodova dok su Osječani na predzadnjem mjestu s 24 bodova. Zanimljivo, igrači Slaven Belupa gotovo dva mjeseca ne znaju za poraz na domaćem terenu.

Momčad Marija Gregurine u prošlom kolu je poražena od Dinama 4-2. S druge strane, Osijek je izvukao remi protiv Gorice (0-0).

- Ovo je utakmica koja će puno toga reći o nama. Otkako smo mi došli imali smo dobar ulazak, Gorica nam je pokazala neke stvari. Ovo je utakmica u kojoj imamo mir iza sebe i određeno vrijeme - izjavio je Tomislav Radotić, trener Osijeka.

Radotić za dvoboj sa Slaven Belupom neće moći računati na ozlijeđenog Barišića, Vrbančića, Šopova i Tourea. Neće nastupati ni Čolina.

Što se tiče izostanaka kod domaće momčadi Gregurina ne računa na Ivana Božića i Caimacova.

Uz glavnog suca Pajača, pomoćni suci su Bojan Zobenica, Ivan Mihalj, Filip Dragašević. U VAR sobi sjede Fran Jović i Ante Čuljak. Prijenos utakmice je na HRT 2, platformi HRTi i Max Sport 1.