UŽIVO Slaven Belupo - Osijek: Stigli početni sastavi za dvoboj

Piše Issa Kralj,
Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U nastavku 27. kola HNL-a Slaven Belupo u Koprivnici dočekuje devetoplasirani Osijek. Utakmica je na rasporedu u 15 sati, uz prijenose na HRT 2, HRTi i Max Sport 1

27. kolo HNL-a 15:00 , Gradski stadion Ivan Kušek Apaš
Slaven Belupo
Osijek
POČETNI SASTAVI

Slaven Belupo ( 4-2-3-1 ): 

Hadžikić - Jakir, Kovačić, Božić, Krušelj - Mažar, Crepulja - Grgić, Ćubelić, Mitrović - Nestorovski

Osijek ( 4-2-3-1 ): 

Malenica - Karačić, Jelenić, Mersinaj, Jurišić - Bubanja, Petrusenko - Mejia, Teklić, Omerović - Jakupović

NAJAVA

Slaven Belupo od 15 sati dočekuje Osijek u 27. kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmicu sudi Igor Pajač. 'Farmaceuti' su šesta momčad prvenstva s 35 bodova dok su Osječani na predzadnjem mjestu s 24 bodova. Zanimljivo, igrači Slaven Belupa gotovo dva mjeseca ne znaju za poraz na domaćem terenu. 

Momčad Marija Gregurine u prošlom kolu je poražena od Dinama 4-2. S druge strane, Osijek je izvukao remi protiv Gorice (0-0). 

- Ovo je utakmica koja će puno toga reći o nama. Otkako smo mi došli imali smo dobar ulazak, Gorica nam je pokazala neke stvari. Ovo je utakmica u kojoj imamo mir iza sebe i određeno vrijeme - izjavio je Tomislav Radotić, trener Osijeka. 

Radotić za dvoboj sa Slaven Belupom neće moći računati na ozlijeđenog Barišića, Vrbančića, Šopova i Tourea. Neće nastupati ni Čolina. 

Što se tiče izostanaka kod domaće momčadi Gregurina ne računa na Ivana Božića i Caimacova.

Uz glavnog suca Pajača, pomoćni suci su Bojan Zobenica, Ivan Mihalj, Filip Dragašević. U VAR sobi sjede Fran Jović i Ante Čuljak. Prijenos utakmice je na HRT 2, platformi HRTi i Max Sport 1.

