UŽIVO Slaven - Osijek 0-1: Fantastični Mierez opet trpa!

6'

Goooooooool! Osijek vodi 1-0, a tko će drugi nego Mierez! Bila je to uspavanka u prvih pet minuta, a onda je Nejašmić sve skuhao. Pucao je snažno s dvadesetak metara u donji lijevi kut, Sušak je obranio njegov pokušaj i odbio loptu do Jugovića koji je pucao po sredini, ali golman Belupa je i to obranio. Lopta je plesala po crti pa sjela na desnicu Ramona Miereza koji ju je pospremio u praznu mrežu. Njegov 12. gol u sezoni.