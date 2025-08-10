UŽIVO Slaven Belupo - Varaždin: 'Derbi sjevera' u Koprivnici!

NAJAVA

Nogometaši Slaven Belupa i Varaždina sastaju se od 18.45 u drugom kolu HNL-a na Ivan Kušek Apaš stadionu. "Farmaceuti" su u prvom kolu izgubili u Rijeci 2-0, dok je Varaždin odigrao 1-1 doma protiv Gorice. Trener Koprivničanaca Mario Gregurina osvrnuo se na poraz od Rijeke pa najavio suparnika.

- Rijeka je iza nas, bili smo u malom šoku dan-dva, što je apsolutno normalno nakon takve utakmice, ali već drugi-treći dan smo se maksimalno regenerirali i posvetili pripremi za Varaždin - rekao je i dodao:

- Imamo eventualno još jednu, dvije dvojbe oko početnog sastava i svi jedva čekamo tu prvu domaću utakmicu. To je derbi sjevera, uvijek su ti susreti jako zanimljivi i ovom prilikom pozivam sve navijače, simpatizere i one koji vole klub da nas podrže.

S druge strane, Nikola Šafarić pohvalio je današnjeg suparnika za nastup na Rujevici.

- Slaven Belupo je prvu utakmicu u Rijeci odigrao dobro. Tek u sudačkoj nadoknadi su primili dva gola, ali dobro su se držali i dobro parirali. Igraju slično kao i prošle sezone. Cijela liga mi izgleda slično kao prošle sezone i čini se da će opet u svakoj utakmici odlučivati nijanse - rekao je trener Varaždina i dodao:

- Treba se dobro pripremiti za tu utakmicu i analizirati ju. Znamo sve što nas čeka. Jednostavno moramo smanjiti te greške koje smo imali dosad na minimum i biti još konkretniji u završnici.

Utakmicu sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1.