VIDEO Slaven - Varaždin 1-4: Rapsodija Šafarićevih momaka u Koprivnici za nova tri boda...

Nogometaši Varaždina pobijedili su kao gosti koprivnički Slaven Belupo sa 4-1 (3-0) u prvoj utakmici nedjeljnog programa 2. kola domaćeg prvenstva.

Varaždin je poveo golom Ivana Canjuge u 26. minuti, a samo dvije minute poslije Luka Mamić je udvostručio prednost gostiju. Za 3-0 strijelac je bio Aleksa Latković u 44. minuti. Ilija Nestorovski je u 71. minuti smanjio zaostatak Slavena, ali je sedam minuta poslije Canjuga svojim drugim pogotkom postavio konačnih 4-1.

Varaždin se pridružio vodećem Osijeku i trećeplasiranoj Lokomotivi kao treća momčad koja je u prva dva kola ostvarila maksimalan bodovni učinak. Dinamo i Rijeka imaju tri boda i utakmicu manje. Pet momčadi je bez bodova, a među njima su Hajduk i Istra 1961, koji će dvobojem na Poljudu od 21 sat zaključiti drugo kolo.

Odgođena utakmica Rijeke i Dinama bit će odigrana u nekom kasnijem terminu koji će biti naknadno određen.

Prvo poluvrijeme dvoboja Slaven Belupa i Varaždina, prošlo je u potpunoj nadmoći gostujuće momčadi. Domaći vratar Karlo Sentić je od prvih minuta bio na raznim iskušenjima, ali je do polovice prvog dijela uspijevao sačuvati svoju mrežu. No, u 26. minuti je bio nemoćan. Slovenac Gregor Sikošek je odličnom loptom popratio utrčavanje Ivana Canjuge u kazneni prostor s lijeve strane. Kad je ušao u peterac, Canjuga je pogodio uz bližu vratnicu.

Sentić je bio u ovoj situaciji nemoćan, ali je dvije minute poslije bio sukrivac za drugi pogodak gostiju. Ponovno je Sikošek bio dodavač, a iza leđa domaće obrane utrčao je Luka Mamić. Domaći vratar je nepotrebno istrčao na 25 metara, gdje ga je Mamić zaobišao i lakoćom poslao loptu u nebranjenu mrežu.

Odličnu igru Varaždina u prvom poluvremenu u 44. minuti je okrunio Aleksa Latković, koji se na dodavanje Ivana Mamuta sjurio po desnoj strani u kazneni prostor, a onda preciznim i snažnim udarcem pogodio suprotan kut za 3-0.

Koprivničani su u nastavku ipak uspjeli pokazati puno više, ali ne dovoljno da bi nadoknadili loše izdanje iz prvog poluvremena. Tračak nade u preokret donio im je iskusni makedonski napadač Ilija Nestorovski golom iz kaznenog prostora u 71. minuti.

No, u 78. minuti je Ivan Canjuga, ponajbolji igrač na terenu, potvrdio pobjedu Varaždina svojim drugim pogotkom. Po desnom boku je prošao Matej Vuk i poslao nisku loptu prema rubu kaznenog prostora. Tamo ju je dočekao Canjuga i iskoristio činjenicu da oko njega nije bilo nijednog suparničkog igrača. Namjestio se za šut lijevom nogom i snažnim udarcem smjestio loptu pod prečku za konačnih 4-1.

Utakmicu na stadionu Ivan Kušek Apaš sudio je Splićanin Duje Strukan.