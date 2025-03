UŽIVO Slaven - Dinamo 0-0: 'Modri' love zadnji vlak u borbi za titulu, Mišić u prvoj postavi!

CANNAVARO UOČI SLAVENA

Prva dva-tri dana poslije Hajduka atmosfera nije bila dobra, rezultat sa zadnje utakmice nije bio kakav smo očekivali. Sad je stanje puno bolje. Radimo puno stvari kako bi se popravili, individualne stvari, dobro smo trenirali, sad je i vrijeme puno bolje, pa su nam i tereni u boljem stanju. Želimo se fokusirati na nas, radimo i želimo biti bolji, rekao je Cannavaro uoči utakmice, pa dodao:

- Petković još nije najbolje, ali sretan sam kako radi. Svakim danom izgleda sve bolje. Pokušat ćemo ga staviti na klupu, pa mu dati neke minute. Ne znamo za Pjacu hoće li moći igrati, osjeća bolove preko noći i teško spava. Nije u idealnom stanju. Mišić je puno bolje, Ademi ima neke probleme, s njim ćemo vidjeti sutra. Rog? Vidjet ćemo hoće li biti spreman. Puno problema, puno izostanaka.

Predsjednik uprave vam je javnim putem dao podršku, jeste li zahvalni na tome?

- Nikad nisam opušten, ha, ha. Sretan sam, zahvalan predsjedniku uprave i ljudima u klubu, ali ovo je moj posao. I znam kako je biti dio ovog posla. Jako mi je važno da ljudi gledaju što radimo tijekom tjedna, kako pripremamo utakmice, a ne samo naše rezultate. Svaki dan sam u klubu oko 9, ostajem do kasno, pokušavam biti što bolji. To je moja nogometna filozofija. Ako ne igramo dobro, ako ne pobjeđujemo ili ne napredujemo, tko vam može garantirati poziciju? Nitko.

Teren u Koprivnici nije u idealnom stanju...

Kakva je sad komunikacija u klubu, otkako nema Marka Marića s kim najviše komunicirate u klubu?

- Sad je sve drugačije. On je svaki dan bio tu, gledao sve treninge i utakmice, stalno je bio uz nas. Sad su tu drugi ljudi, predsjednik kluba, predsjednik uprave s kojima svaka dva-tri dana imamo razgovore. Evo, danas ću se sastati sa predsjednikom kluba. Svatko ima svoj posao, ali dobro komuniciramo. Dopisujemo se WhatsAppom, stalno smo u komunikaciji.

Malo o Slaven Belupu?

- Očekujem jako tešku utakmicu, kao uvijek. Svatko se protiv nas želi dokazati, još je motiviraniji., želi nas staviti u probleme. Moramo staviti fokus na naše igrače, znam da smo bolja momčad, da imamo bolje igrače, ali to moramo i pokazati. Inače je to samo nečije mišljenje.

Dinamo je prošle sezone zaostajao za konkurencijom 12 kola prije kraja sezone, pa stigao do naslova. Možete li to ponoviti?

- Jasno, mi vjerujemo u to, ali moramo davati sve od sebe do zadnje sekunde. Mi se ne smijemo predati do zadnje sekunde u sezoni. Kad nosite Dinamov dres, ne smijete se predati. Morate zbog navijača i kluba davati sve od sebe, to je odgovornost svih nas. Nadam se u naslov. Ali, sve ovisi o nama. O onome što želimo, što želimo postići. Ne može se događati svake godine, moramo biti realni, daleko smo od vrha. Naš cilj je jasan.