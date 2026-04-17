UŽIVO Slaven - Hajduk: Stigli su sastavi! Rebić i Livaja počinju

NAJAVA

Hajduk u Koprivnicu stiže u sjajnoj formi. Nakon poraza od Dinama nanizao je četiri prvenstvene pobjede i igra jako dobro. Ipak, Dinamo mu bježi 10 boodva te je malo vjerojatno da će "modri" ispustiti prednost, ali Hajduk mora nastaviti stvarati pritisak ako želi doći do čuda. Utakmica počinje u 17.45, a sudi Patrik Kolarić.

U tom nizu Hajduk je pobijedio Lokomotivu, Vukovar, Istru i Goricu te se nada kako će isto ponoviti i u Koprivnici. Ove sezone Splićani su dva puta pobijedili Slaven i to oba puta na Poljudu, a prvi susret u Koprivnici završio je bez golova. U momčadi Hajduka neće biti Dialla, Sigura i vjerojatno Šege koji je zadobio udarac u rebra.

- Pritisak uvijek postoji, ali ne zbog toga. Bilo bi lijepo doći do pete pobjede zaredom. Zadnji put je ondje bila teška utakmica. Oni dobro stišću, organizirani su, agresivni i zato su na ljestvici tu gdje jesu. Energija u momčadi trebala bi biti dobra. Obje momčadi pune su mladih igrača, kod njih je kombinacija talenta i iskustva, a uvijek su kompetitivni - rekao je Gonzalo Garcia.

Slaven Belupo muku muči s formom. Momčad Marija Gregurina zadnji put je pobijedila u 24. kolu kada je s 1-0 pala Istra. Od tada dogodio se pad forme, a ispali su i u polufinalu Kupa od Rijeke. Ipak, pobjeda protiv Hajduka vratila bi nadu u europska natjecanja jer bi Slaven došao na dva boda od Rijeke koja je na trećem mjestu.